Für sachliche Diskussion zum Thema Biosphärenreservat

Urnenfelder auf Friedhof in Reistehausen

Collenberg. Zurzeit nehmen die Arbeiten an den neuen Urnenfeldern im Friedhof im Ortsteil Reistenhausen Gestalt an, wurde in der Sitzung des Collenberger Gemeinderats am Montag informiert. Es werden 48 neue Urnenfeldgräber gestaltet. Nach Fertigstellung der Anlage in Reistenhausen werde zeitnah die Erweiterung im Fechenbacher Friedhof in Angriff genommen, hieß es weiter. Die notwendige Kosten- und Gebührenkalkulation und eine würdige Einweihung der neu geschaffenen Grabstätten sollen in einer der nächsten Ratssitzungen erörtert werden. wero/Werner Rodenfels