Felix Heider: Mönchberger feiert am Sonntag seine Heimatprimiz

Es liest sich zu­nächst nicht spek­ta­ku­lär, was für Sonn­tag, 18. Ju­ni, in Mönch­bergs Pfarr­kir­che St. Jo­han­nes der Täu­fer an­ge­kün­digt ist: "Fest­got­tes­di­enst mit an­sch­lie­ßen­dem Pri­miz­se­gen Dr. Fe­lix Hei­der", so ist es auf dem Ter­min­plan der Pfar­rei­en­ge­mein­schaft St. Wen­de­li­nus zu le­sen. Nor­mal ist es aber nicht, was die Got­tes­di­enst­be­su­cher dann er­war­tet: Fe­lix Hei­der (sie­he auch: "Zur Per­son"), der aus Mönch­berg stammt, wird die Mes­se in latei­ni­scher Spra­che fei­ern, mit dem Rü­cken zu den Gläu­bi­gen.