Bundesbildungsministerin informiert sich in der Schulz-Stiftung Amorbach

Für die Zukunft braucht es mehr Mint

Amorbach 05.06.2023 - 15:01 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger lässt sich von einer Schülerin erklären, mit welchen Themen diese sich im Forschungszentrum in Amorbach beschäftigt.

Dass die vom Bund erhaltenen 185.000 Euro für das Projekt »Mint im Odenwald« hier gut angelegt sind, erfuhr Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger am Montag in der Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung.

Nach der Begrüßung durch Stiftungsvorstand Sofie Klopsch nahm die Ministerin zunächst die Forscherwerkstatt in Augenschein, die eine zentrale Rolle bei »Mint im Odenwald« spielt.

Schulz-Stiftung, Gemeinde Mudau und die OKW GmbH (Buchen) hatten sich 2021 um Fördergelder beworben und waren zum Zug gekommen. So entstand ein praxisnahes Programmangebot, das sich speziell an Jugendliche aus Haupt-, Mittel- und Realschulen wendet und diese für Mint-Berufe begeistern soll. Werkstatt, Experimentierplätze und Robotik-Ausstattung sorgen dafür, dass sich die jungen Menschen hier engagieren können.

Vier Schüler erklärten der Ministerin, was sie hier tun. Im Obergeschoss informierte Professor Hartmut Bruhm, wie die Walter-Reis-Stiftung und das MintbayU-Cluster junge Menschen für Mint-Berufe motivieren. Getragen von Walter-Reis-Institut, TH Aschaffenburg und der Regionalmanagement-Initiative Bayerischer Untermain, schafft MintbayU kostenlose Freizeitangebote mit Zugängen zur Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Gemeinsam wird getüftelt, programmiert, geforscht, experimentiert und gebastelt.

Die Bildungsministerin zeigte sich von den in Amorbach geleisteten Anstrengungen beeindruckt. Das bestärke sie in ihrer Auffassung, dass die Förderung der Mint-Berufe nur gemeinsam mit Partnern vor Ort gelingen könne, stellte sie fest.

Über Landesgrenzen hinweg

Sowohl Amorbachs Bürgermeister Peter Schmitt, sein Mudauer Kollege Norbert Rippberger und mehrere Akteure aus Wirtschaft, Ausbildung und Bildung betonten im Gespräch mit der Ministerin, dass im Odenwald die Kooperation über Landesgrenzen seit Jahren funktioniert, dass alle Anstrengungen gemeinsam und koordiniert erfolgen.

Die Unternehmen seien gerne bereit, einen aktiven Beitrag zu leisten, versicherte Ralf Kern, Sprecher der regionalen Initiative Berufsausbildung, in der sich 16 Unternehmen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis engagieren. Nadja Schneider (Firma OKW) würde sich mehr praktischen Austausch mit Projekten aus anderen Bundesländern wünschen. Das, so die Ministerin, halte sie für eine gute Idee, die man in Mint 2.0 integrieren könne.

Unterricht in Unternehmen

OWA-Geschäftsführer Maximilian von Funck sah in den Schulen ein »extremes Potenzial« für künftige Fachkräfte und legte Wert auf eine gute Zusammenarbeit von Schulen und der Wirtschaft. Die Vertreter der Schulen, Stefan Kempf (Überbetriebliche Ausbildungswerkstätte Buchen), Ralf Arnold (Leiter Parzival-Mittelschule Amorbach) und Monika Schwarz (Schulleitung Schulzentrum Buchen), hatten erkannt, dass viele Schüler nur zögerlich nach der Schule in den Beruf gehen. Dies könne man verhindern, indem man während der Schulzeit mehr praktische Einblicke in Berufe gibt. So könne man möglicherweise den technischen Unterricht in Partnerunternehmen auslagern. Man wolle zudem versuchen, größere Betriebe zu motivieren, nicht nur für ihren Bedarf Angebote zu schaffen, sondern auch für andere.

Wünschenswert sei ebenfalls, die Förderprojekte zu verstetigen, ergänzte Harald Bruhm und bat darum, die Ergebnisse von Evaluationen so früh wie möglich weiterzugeben, damit Beschäftigte mit Zeitverträgen wüssten, wie es für sie weitergeht. Damit man die Herausforderungen meistern könne, gilt es laut Bettina Stark-Watzinger, die Kräfte zu bündeln. »Wir können auf dem aufbauen, was Sie vor Ort leisten«, lobte sie die Akteure aus dem Odenwald. Notwendig sei auch ein allgemeines Umdenken, denn die verbreitete Auffassung, nur ein Studium mache glücklich, stimme nicht.

Hemmschwellen abbauen

»Wir brauchen Akteure wie Sie, um die Hemmschwellen in Sachen Mint-Berufe abzubauen, auch für Mädchen«, so die Bildungsministerin. Denn, so sagte sie, »eigentlich hat jede drängende Zukunftsaufgabe etwas mit Mint zu tun.« »Wir Kommunen sind gerne Partner, etwa bei der Organisation«, versicherten die Bürgermeister Norbert Rippberger und Peter Schmitt.

WINFRIED ZANG

» Wir können auf dem aufbauen, was sie vor Ort leisten. « Bettina Stark-Watzinger, Ministerin

Hintergrund: Mint-Förderung der Schulz-Stiftung Der Schwerpunkt der Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung ist die Förderung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint). Die Stiftung will kontinuierlich ein positives Bild dieser Mint-Fächer bereits ab dem Vorschulalter vermitteln. Anschauliche Erlebnisse spielen dabei eine wichtige Rolle, um das Potenzial der kindlichen Neugier ausschöpfen zu können. Wichtig ist es, die Mint-Fächer mit Bezug zur Praxis erlebbar zu machen. Neben den Mint-Bildungsprogrammen »expirius« und »Mint im Odenwald«, dem außerschulischen Mint-Lernort »Forscherwerkstatt« und dem Mint-Erlebnisweg »Smart Pfad« unterstützt die Stiftung mit der Antragsförderung gemeinnütziges Engagement im Raum Amorbach und Mudau und veranstaltet Kulturformate im Rahmen ihres operativen Projekts »Klima. Kunst. Kultur.« ()