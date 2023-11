Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Führungswechsel im Faulbacher Schlemmertreff

Metzgermeister Benny Geis übernimmt

Faulbach 14.11.2023 - 10:00 Uhr 3 Min.

Faulbach, Schlemmertreff Foto: Annegret Schmitz BU: Benny Geis (links) freut sich auf die neue Aufgabe und Josef Saemann auf seinen Ruhestand. Am 1. Dezember ist Benny geis der neue Chef

Es sei eine leichte Entscheidung gewesen, denn Benny Geis hat seinen Traumberuf bei Josef Saemann erlernt. Seit Sommer 2022 tüfteln Benny Geis und Josef Saemann an den bürokratischen Hürden und Hindernissen, die eine Betriebsübergabe mit sich bringt. Da war zunächst die Beratung bei der Handwerkskammer zu absolvieren, die Betriebsausstattung musste von einem Gutachter bewertet werden.

Personal wird übernommen

Mit diesem Ergebnis konnte Geis dann die Finanzierung seines neuen Betriebes planen. Das Amt für ländliche Entwicklung kam mit ins Boot, denn wenn Handwerksbetriebe in den Kommunen bleiben, dann gibt es dafür eine Förderung vom Staat. Und nicht zuletzt musste mit dem Vermieter geklärt werden, ob der Standort des Schlemmertreffs auf Dauer gesichert ist. »Ich übernehme einen funktionierenden Betrieb«, freut sich Benny Geis, der die sechs Fachverkäuferinnen, den Metzgermeister und den Auszubildenden übernimmt. Bedenken hat er keine, wenn er vom Kollegen zu Chef wechselt, denn er weiß, »wie ich mit dem einzelnen umgehen muss«, sagt er und lacht.

Und dann ist er froh, dass Josef Saemann ihm noch ein bis zwei Jahre unter die Arme greift, wenn Not am Mann ist oder Fragen auftauchen. Die Schlachtung der Tiere im eigenen Haus wird es weiter geben, betont Geis, »mit 1000 prozentiger Sicherheit«, denn er weiß, wie es in Schlachthöfen zugeht. 40 Schweine und zwei bis drei Rinder werden stressfrei pro Monat in Faulbach geschlachtet, die erforderlichen Zukäufe kommen von vertrauenswürdigen Partnern, betonen Saemann und Geis. Die Fleischqualität sei einfach besser und man kennt den Bauer aus Hardheim/Rütschdorf.

Die Kunden dürfen aber gespannt sein, denn der neue Chef möchte das Rohschinken- und Salami-Sortiment erweitern. So soll es künftig verschiedene Bauernschinken und Salami »mediterran oder mit Chili« geben. »Ich möchte die Palette der Eigenprodukte ausbauen«, so der Plan des 35-jährigen Metzgermeisters, der auch Ernährungsberater ist. Unverändert werden hungrige Kunden mittags ein leckeres Essen im Schlemmertreff genießen können, der Partyservice bleibt auch bestehen, wird möglicherweise aber nicht in dem gewohnten Umfang weitergeführt.

Produktpalette wird erweitert

»Wir haben - wie in vielen anderen Branchen auch - das Problem, ausreichend qualifiziertes Personal zu finden«, betont Benny Geis. Björn Salg von der Handwerkskammer Aschaffenburg bestätigt, dass die meisten »neuen Chefs« Bewährtes weiterlaufen lassen und eher die Produktpalette erweitern. »Die Kunden sind an die Qualität und den Geschmack besonders im Lebensmittelbereich gewohnt und im Handwerk zählt eine gewisse Kontinuität«, so seine Erfahrung.

Anders sehe es bei der Digitalisierung aus, in den Social-Media-Kanälen werden dann eher Fotos gepostet oder die Herstellung bestimmter Waren veröffentlicht, so Salg. Das hat auch Benny Geis vor, der mit Instagram und Facebook die digitalen Möglichkeiten der Werbung nutzen wird und dafür auch einen Spezialisten an der Hand hat.

Und was macht Josef Saemann, wenn er nicht gerade seinem Nachfolger hilft? »All das, wofür ich die letzten Jahre nicht genug Zeit hatte«, lacht der 63-Jährige und nennt als Beispiele reisen, golfen und die Enkelkinder besuchen. Dann erzählt er noch, dass er sehr gerne zusammen mit seiner Frau kocht. Die Betriebsübernahme und Neueröffnung am 1. Dezember soll mit Aktionen für die Kundschaft begleitet werden.

asz

Hintergrund: Metzgerei Saemann Die Metzgerei Saemann wurde 1926 von Josef Anton Saemann gegründet. Das Metzgerhandwerk hatte er in Wertheim erlernt, seine Kenntnisse als Geselle in Frankfurt erweitert. Damals waren Hausschlachtungen üblich, bei der seine Frau Babette assistierte. Erst 1932 wurde das Schlachthaus gebaut. 1955 übernahm der Sohn Richard den Betrieb, baut 1960 einen neuen Laden, 1970 eine Wurstküche. 1975 kommt eine Filiale in Faulbach hinzu. 1995 übernimmt Josef Saemann den Betrieb, eröffnet 2011 den Schlemmertreff am Faulbacher Ortseingang. 2019 schließt die Metzgerei in der Ortsmitte. Die Metzgerei war rund 100 Jahre zum Gasthaus "Zum Goldenen Engel", das 1778 das Schankrecht vom Erzbischof zu Mainz erhielt. 1809 bis 1880 führte Josef Anton Brand das Gasthaus, gab es an seine Tochter Maria Anna weiter, die Anton Saemann heiratete. 1920 brachte der Sohn Josef Anton Saemann Babette Braunwarth ins Haus und übernahm den Betrieb. Er gründete die Metzgerei. Zu dem Lokal gehörte ein großer Saal, viele Stammgäste schätzten die fränkische Küche, für viele Vereine war es "das Vereinsheim". Zimmer für Gäste komplettierten das Angebot. Das Gasthaus schloss 2001 seine Pforten als Wirtschaft, jedoch blieben bis heute die Räumlichkeiten für Familienfeiern oder geschlossene Gesellschaften. asz