Führungen zu verborgenen Geschichts-Kleinoden

Tag des offenen Denkmals: Was rund um den 10. September im Landkreis Miltenberg besichtigt werden kann - Eine Auswahl

Miltenberg 29.08.2023 - 18:53 Uhr < 1 Min.

Das barocke Deckengemälde zeigt, wie das Kloster Himmelthal vor 250 Jahren ausgesehen hat. Archivfoto: Jürgen Schreiner Auf der Altenburg wurden ein Keltenhaus und eine frühgeschichtliche Pfostenschlitzmauer rekonstruiert. Archivfoto: Jürgen Schreiner Epitaph des Freiherrn von Fechenbach in der Laudenbacher Kirche. Foto: Anja Keilbach 14 Kreuzweg-Bildstöcke umrahmen das Sandsteinkreuz auf dem alten Friedhof in Kleinheubach. Archivfoto: Thilo Winkelmann

In diesem Jahr findet die Veranstaltung, die teilweise auch den Blick hinter sonst verschlossene Türen ermöglicht, am Sonntag, 10. September, statt. Auch im Kreis Miltenberg wurden dem Landratsamt Veranstaltungen gemeldet.

• Kleinheubach: Bereits am Samstag, 9. September, ist es möglich, von 8 bis 18 Uhr den katholischen Friedhof im Industriegebiet Süd in Kleinheubach zu besichtigen, der seit 2019 unter Denkmalschutz steht.

• Laudenbach: Gerhard Lang bietet am Sonntag, 10. September, an der St. Stephanuskirche in Laudenbach zwei Führungen an. Die etwa 30-minütigen Führungen, die um 10 und 14.30 Uhr beginnen, stehen unter dem Thema »Die Epitaphe derer von Fechenbach«.

• Leidersbach: Um »Denkmale aus der Keltenzeit« geht es am Sonntag, 10. September, von 11 bis 18 Uhr an der Altenburg in Leidersbach. Thematischer Schwerpunkt sind Erklärungen zur Mauertechnik früherer Zeit (Trockenmauer), zur Handwerkskunst früherer Zeit wie Töpfereiprodukte, Webstuhlarbeiten mit Hanf sowie Haus-Einrichtungen zur Keltenzeit. Valentin Zehnter und Elmar Aulbach bieten bei Bedarf 30- bis 45-minütige Führungen an.

• Elsenfeld: Im Nachgang zum Tag des offenen Denkmals findet am Sonntag, 17. September, um 14 Uhr eine rund 90-minütige Führung zum Thema »Himmelthal und die Jesuiten vor 250 Jahren« in der Klosterkirche St. Sebastian (Kloster Himmelthal) statt. Veranstalter ist der Heimat- und Geschichtsverein Elsenfeld, es wird eine Gebühr von fünf Euro je Teilnehmer erhoben. Pressemitteilung Landratsamt Miltenberg (bearbeitet)