Frühlingskonzert: Edelweiß Roßbach begeistert Besucher im ausverkauften Pfarrheim

Spannende Blasmusik »hinter Gittern«

Leidersbach 02.04.2023 - 14:49 Uhr 2 Min.

Schwungvoll und frisch: Hannah Fath und Catherina Thill moderieren beim Frühjahrskonzert in Roßbach das Blechblasquintett "Edelbrass" an.

Kein Wunder, dass die mehr als 200 Besucher am Samstagabend mit Beifall und Jubelrufen noch Zugaben »erzwangen«, die von der Kapelle unter der erfreulich präzisen und uneitlen Leitung ihres Dirigenten Norbert Langeheine spürbar gerne gespielt wurden.

Viele junge Akteure auf Bühne, darunter mehr als ein Drittel Frauen - in Roßbach muss man sich offenbar keine Sorgen machen, dass die Blasmusiktradition mit Zuversicht in die Zukunft schauen kann. Mehr als 100 Jahre reicht diese Geschichte schon zurück auch wenn der heutige Verein »erst« 1961 gegründet wurde. Auch durchaus kritische Zuhörer überzeugte immer wieder, wie nahtlos die Übergänge in den Medleys klangen und dass die Kapelle einen schönen Mix aus geschlossenem Ensembleklang und transparenter Struktur der einzelnen Instrumentengruppen hören ließ.

Erfrischende Moderation

Ganz erfreulich war auch die Moderation des Abends, durch den zwei junge Musikerinnen, Hannah Fath und Catherina Thill Frische, Lebendigkeit und Humor mit nützlichen Informationen rund um die Stücke kombinierten. Erfrischend und zu Recht mit Beifall belohnt war den Mut, eine kurze Inhaltsangabe zu »Miserables« mit den zahlreichen Namen zu wagen, auch wenn man nie Französisch gelernt hat - als jemand, dem es auch so geht, bleibt nur: »Chapeau«!

Ähnlich gewagt und auch gelungen war das Thema des Abends »Hinter Gittern«. Bei vielen Stücken war der Bezug ohnehin klar und überzeugend, wenn es beispielsweise in der Ouvertüre zu »Nabucco« um den Freiheitskampf der Hebräer ging oder um die Filmmusik zu »Ben Hur«, den die Roßbacher als stimmungsvolle Breitleinwandmusik zelebrierten. Ähnlich stimmig war es, als die letzten Töne der Abspannmusik des Films »Cast Away« mit Tom Hanks in der sensiblen Interpretation unter Langeheines Leitung sanft verklagen - schließlich bedeutet der Titel »Verschollen«.

Nicht immer war der Bezug zum Thema so leicht wie bei der dramatischen Tondichtung »They shall run and be free«, ausdrucksvoll und überzeugend interpretiert, manchmal mussten die jungen Moderatorinnen schon zu Gefängnisaufenthalten der Komponisten Zuflucht nehmen. Gestört hat das niemanden, schließlich dirigierte Langeheine von einem Holzpult, das mit seinen Ketten an ein enges Gefängnis erinnerte und die Besucher wurden nach einer Stunde nicht in die Pause entlassen, sondern bekamen 20 Minuten »Freigang«.

Kurz gesagt, das Konzept ging rundum auf, die Kapelle überzeugte mit ihrem Spiel und begeisterte Anhänger traditioneller Blasmusik genau so wie Liebhaber von symphonischer Musik und stilvoll zelebrierter Programmmusik. Die gut gewählten Einblendungen auf der großen Leinwand im Bühnenhintergrund trugen zum stimmigen Gesamteindruck spürbar bei.

Edles Blasquintett

Glücklich, wer in seinen Reihen ein Blechblasquintett wie »Edelbrass« hat: Max Buller und Veit Langeheine mit ihren Trompeten, Anna Fries mit dem Horn, der Posaunist David Reis und Sebastian Schmitt mit der Tuba sorgten gleich nach der Pause mit der Filmmusik aus »Robin Hood« aus »Beverly Hill Cops« dafür, dass alle Zuhörer sich rechtzeitig von den Pausensnacks loseisten, um keinen Ton der temperamentvollen, harmonischen und dynamischen Auftritt der fünf Musiker zu verpassen.

Interessant war der Schluss des offiziellen Programms: Ältere, eher konservative Besucher werden vermutlich die Musik und die Bilder zum Videospiel »Super Mario Bros.« weniger genossen haben wie das Medley aus der »Blues Brothers Revue«. Die Kapelle mit Hüten wie denen der Blues Brothers, aber ohne deren Sonnenbrillen, die auf der eher dunklen Bühne das Notenlesen erschwert hätten, glänzte noch einmal mit Schwung und atmosphärisch dichtem Klang bei Hits wie »Soul Finger« oder »Everybody needs somebody, everybody needs somebody to love«. Hier heißt es im Refrain »I need you you you« - Roßbach braucht und Roßbach liebt seinen MV »Edelweiß« - das bewies dieses stimmungsvolle Konzert »Hinter Gittern« aufs Neue.

Ehrungen demnächst in »Unser Echo«