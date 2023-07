Früherer Pirelli-Chef gestorben

Nachruf: Gert Silber-Bonz wurde 93 Jahre alt

Breuberg 18.07.2023

Silber-Bonz wuchs in Reutlingen auf und war in den 1950er Jahren zunächst in der Tuchfabrik Arzt in Michelstadt tätig. Er war ein Enkel von Philipp Ludwig Arzt. 1958 wechselte Silber-Bonz in die Gummifabrik Veith seines Vaters, die später von Pirelli gekauft wurde. Von 1995 bis zum Jahr 2000 leitete Silber-Bonz den Aufsichtsrat der Pirelli Deutschland GmbH. Von 1991 bis 1995 war er Präsident der IHK Darmstadt. Außerdem war er lange Jahre Beirat verschiedener Unternehmen, darunter die Deutsche Bank und die FAZ.

Gert Silber-Bonz engagierte sich in der Kommunalpolitik, so war er viele Jahre Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtparlament Michelstadt, darüber hinaus Mitglied des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Der Unternehmer wurde unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet.

