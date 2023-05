Fripa hält auch nach 75 Jahren am Standort Untermain fest

Fast wie bei der Os­car­ver­lei­hung mu­te­te das Flair bei der gro­ßen Fri­pa-Par­ty am Sams­tag an. Un­ter dem Mot­to »Fei­ern.Tan­zen.Ju­bi­lie­ren!« wa­ren 450 Mit­ar­bei­ter des Mil­ten­ber­ger Pa­pier­her­s­tel­lers ein­ge­la­den, das 75. Fir­men­ju­bi­läum in Hal­le 5 um­ge­ben von rie­si­gen Pa­pier­rol­len zu fei­ern. Ge­schäfts­füh­rer Tors­ten Bahl über­reich­te der ge­schäfts­füh­r­en­den Ge­sell­schaf­te­rin Ve­re­na Qu­eck-Glimm zwar kei­nen Os­car, aber ei­nen rie­si­gen Blu­men­strauß - un­ter Stan­ding Ova­ti­ons von den Mit­ar­bei­tern.