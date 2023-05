Fripa hält am Standort Untermain fest

75-Jahr-Feier: Party für Mitarbeiter der Miltenberger Firma - Festgäste umgeben von riesigen Papierrollen

Miltenberg 16.05.2023 - 18:40 Uhr 1 Min.

Die Fripa-Geburtstagstorte schneidet Firmenchefin Verena Queck-Glimm an. Den 75- Jahrestag der Miltenberger Firma Fripa feiern die Mitarbeiter zwischen mächtigen Papierrollen. Fotos: Georg Hess

Geschäftsführer Torsten Bahl überreichte der geschäftsführenden Gesellschafterin Verena Queck-Glimm zwar keinen Oscar, aber einen riesigen Blumenstrauß - unter Standing Ovations von den Mitarbeitern.

Zentrale Lage

Verena Queck-Glimm zeigte in ihrem Grußwort auf, dass der Standort am Untermain für die Fripa immense Vorteile hatte und hat: zentrale Lage in Deutschland, Nähe zum Rhein-Main-Gebiet und gute Verkehrsanbindung. So habe die Firma in den vergangenen Jahrzehnten eine tolle Entwicklung verzeichnen können, den Wandel in der Branche erfolgreich gemeistert, so dass die Fripa heute als eins der modernsten Unternehmen gelte, so Queck-Glimm. Doch die Fripa wolle weiter wachsen, kündigte sie an und bat die Politik um Unterstützung, um den Standort und die Arbeitsplätze auch künftig sichern zu können. Ihr Dank galt den Mitarbeitern für ihre Treue und Loyalität, die für sie von unschätzbarem Wert sind.

»Inhabergeführte Unternehmen sind etwas besonderes, denn hier ist die unmittelbare persönliche Verantwortung spürbar«, stellte Landrat Jens Marco Scherf in seinem Grußwort fest. Er dankte für die Hartnäckigkeit der Fripa, am Bahntransport festzuhalten »auch wenn die Bahn alles unternommen hat, um sie als Kunde loszuwerden«. Er lobte die hohe Ausbildungsquote, die jungen Menschen eine fantastische Grundlage für ein sinnerfülltes Leben biete und sagte jedwede Unterstützung bei künftigen Investitionen zu.

»Sie haben als großer Steuerzahler einen erheblichen Beitrag zur finanziellen Stabilität der Stadt Miltenberg geleistet«, brachte es Bürgermeister Bernd Kahlert in seinem Grußwort auf den Punkt. »Ohne Sie wäre vieles nicht möglich gewesen.« Die Fripa habe sich nicht nur national, sondern auch international einen Namen gemacht und sei somit ein »Botschafter für die Kreisstadt«, betonte er und sicherte ebenfalls Unterstützung für die weitere Entwicklung der Firma zu.

Die Mitarbeiter ließen sich an dem Abend verwöhnen. Die Band »Hands up« machte Musik und natürlich durfte eine Geburtstagstorte nicht fehlen, die von der Werksfeuerwehr in die Halle gefahren wurde.

ANNEGRET SCHMITZ