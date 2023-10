Friedhofsgebühren werden angepasst

Stadtprozeltener Rat einstimmig

Stadtprozelten 20.10.2023

Die Friedhofsgebühren in Stadtprozelten wurden neu festgesetzt

Die Änderungen der Friedhofsgebühren waren bereits in der Stadtratssitzung im Juli beraten worden. Damals hatten sich noch Rückfragen wegen Ungereimtheiten bei der Kostenkalkulation einzelner Grabarten ergeben, die die Verwaltung inhaltlich überprüft hat. Es ging unter anderem darum, warum ursprünglich die Gebühr für ein Einzelgrab mit 25 Jahren Ruhefrist günstiger ausfällt als für ein Urnengrab mit 15 Jahren Ruhefrist. Dieser Fehler wurde bereinigt. Das Einzelgrab wird laut Liste mit 395 Euro, das Urnengrab mit 189 Euro berechnet.

Bürgermeister Rainer Kroth verwies auf die zwei möglichen Varianten der Urnenbestattung. Wird eine Urne in einer »normalen« Sarggrabstätte bestattet, fallen auch nur die Gebühren für diese an. Werden Urnen in den Flächen Urnengrab, Urnenkreisel oder Urnenfeld beigesetzt, gelten andere Gebühren, da diese vom Bauhof gepflegt werden.

In der ursprünglichen Fassung des Satzung waren aber fälschlicherweise Kosten, die allein das Urnenfeld betrafen, den Urnenerdgräbern zugeordnet. Auch dieser weitere Fehler wurde bereinigt. Urnenfelder erfordern einen höheren Pflegeaufwand und damit auch höhere Kosten. Das wird in der Gebührenkalkulation durch einen Zuschlagfaktor berücksichtigt, der laut Ratsbeschluss möglichst gering gehalten werden soll, um die Gebühren für die Urnengrabstätten noch in einem vertretbaren Umfang zu halten. Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Hans-Jürgen Freichel