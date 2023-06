Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Freundschaftssinfonie zu Berningers Abschied

Musikschule Erlenbach stellt Großes auf die Beine

Erlenbach a.Main 18.06.2023 - 15:34 Uhr 1 Min.

Bürgermeister-Sinfonie: Die städtische Musikschule Erlenbach spielt das vom scheidenden Rathauschef Michael Berninger angeregte Orchesterstück mit über 100 Musikern.

Seit 1997 ist Berninger Mitglied im Förderverein der Musikschule und seit Freitag erstes Ehrenmitglied. Zum Glück für alle gestaltete Leiterin Claudia Roth ein Geschenk für die Öffentlichkeit. Nur vier Blöcke gab es im Programm, fast unscheinbar auf den ersten Blick, doch am Schluss endete es mit fulminanten Klängen und über 100 Musikern. Die Eröffnung übernahmen Nachwuchsmusiker, deren Förderung dem Verein und auch ganz besonders Berninger, wie er in seiner Abschlussrede betonte, am Herzen liegt. Vier Nachwuchsstreicher spielten vor dem zahlreich erschienen Publikum zwei Stück: »Minuetto Classico« und »Fiesta«.

Der nächste Programmpunkt war »Der Weintrinker« von Franz Josef Degenhardt. Als »Erlenbacher Kultur« betitelte Berninger das speziell anmutende Stück. Untermalt von fantastischen Klavierklängen von Joachim Hammer, mal jazzig, mal der Lauf von »Smoke on the water«, mal im Hintergrund, mal dominant, sprach Horst Striegel den Text. »Ich möchte Weintrinker sein« eröffnete jede Strophe, eine schwärmerische Hommage an weinselige Abende. Unter »Abschiedsmedley« versteckten sich im dritten Teil des Musikabends eine Reihe bekannter Stücke, die Hammer erstaunlich fingerfertig und kokett (»Junge komm bald wieder« mit Blick auf Berninger) aneinanderreihte.

Danach wurde es voll: über 100 Musiker aus fünf Chören und zwei Orchestern spielten als Projektchor und Orchester die »Freundschaftssinfonie«, als deren Urheber Bürgermeister Michael Berninger und der ehemalige Musikschulleiter Erich Rachor im Programmheft standen. 2013 hatte Berninger die Idee, die neue Städtepartnerschaft mit Erlenbach im Simmental mit einer Sinfonie zu feiern. Musikalisch wurden gleich die weiteren Partnerstädte in Frankreich und der Schweiz ins Boot genommen, gewürdigt und verknüpft.

Die Erlenbacher Musiker und Sänger brachten die Sinfonie zehn Jahre nach der Uraufführung wieder auf die Bühne. Es war abwechslungsreich, sehr gut umgesetzt und die Nationalhymnen wurden perfekt im Gesamtwerk verwoben. Richtig gelungen waren die Dixie-Einwürfe, Nenas »99 Luftballons« und auch die schwärmerischen französischen Passagen. Ein unvergessener Moment: die monumentale Umsetzung von »Freude schöner Götterfunken«. Ein gelungenes Geschenk und gleichzeitig gelungene Premiere des neuen Dirigenten der Churfränkischen Philharmonie Kushtrim Gashi.

Lisa Rüd