Freundschaftskonzert der Roßbacher und Sodener Musiker erntet im Bürgerhaus viel Beifall

Märsche zum Mitklatschen, brillante Solisten

Sulzbach 23.04.2023 - 15:51 Uhr 1 Min.

"Freunde musizieren" war der Untertitel des diesjährigen Sodener Frühlingskonzert der Sodenthaler Musikanten. Die Gäste an diesem Abend kamen aus Roßbach. Beide Kapellen spielten traditionelle und moderne Blasmusik - zum Mitsummen, Mitschunkeln und Mitklatschen.

Märsche und Polkas hatten sie auch im Gepäck, aber sie spielten an diesem Abend überwiegend moderne Blasmusik. Das Publikum bedankte sich mit viel Applaus. Ganz zum Schluss wurden die Anhänger traditioneller Melodien und Rhythmen belohnt: Die Sodener spielten als Zugabe einen zünftigen Marsch mit reichlich Mitklatsch-Potenzial nach dem anderem.

»Freunde musizieren« war Titel der Veranstaltung. Schön zu sehen, wie verbandelt die beiden Gruppen sind. Ein Sohn spielt in Roßbach, der Vater musiziert seit 50 Jahren aktiv in Soden. Moderatorin Eva Vath brachte immer wieder Gemeinsamkeiten aufs Tablett: Bei beiden Kapellen seien die Musiker treu dabei und auch die Dirigenten. So finden sich in den Reihen der Musiker ehemalige Dirigenten der Gruppen.

Was man beiden Kapellen auf jeden Fall attestieren kann: Spaß an der Musik und Können. Die erste Hälfte spielten die Roßbacher. Erstaunlich vielseitig lieferten sie auf den Punkt genau ihre Leistung ab. Beeindruckende Läufe mit komplexen Rhythmen bei der Titelmelodie des Spiels Super Mario und sehr gute Swingläufe bei »Ain't Misbehavin« faszinierten - herausragend: das Saxofonsolo von Paula Langeheine. Auch die Auszüge aus dem Musical »Les Miserables« spielten sie wirklich gut.

Dirigent Norbert Langeheine hatte seine Musiker im Griff, bewegte sich durchs Programm, ließ die Solisten brillieren und mit einem Fingerzeig beeindruckende Crescendi spielen. Der Eröffnungsmarsch »Alpenwelt« zeigte, dass die Roßbacher der traditionellen Marschmusik ebenfalls spielend gewachsen sind. Der Verein »Edelweiß« ist in allen Genres der Blasmusik zuhause.

Feiner Unterschied

Die Sodener hatten ein ähnliches Repertoire ausgewählt. Ein feiner Unterschied: Sie setzten weniger auf Soloeinsätze, waren mehr Musiker und in Summe lauter. Solopassagen übernahmen gleich ganze Register. Auch hier hatte Dirigent Gerhardt Bernath die Oberhand und hielt die Kapelle mit dezenten Bewegungen zusammen. Auch feine Passagen, wie das Medley bekannter Opernmelodien, spielten sie sehr intonations- und rhythmussicher.

Das I-Tüpfelchen des Abends war die gegenseitige Unterstützung: Zum Dank für ihren Auftritt bekamen die Roßbacher einen Korb mit deftigen Leckereien und einen Getränkegutschein und die Roßbacher klatschten begeistert bei den Sodener Märschen mit - eben getreu dem Motto dieses gemeinsamen Abends: »Freunde musizieren«.

lir