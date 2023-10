Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Freiburg: Keine Asylbewerber in ehemaliger Galvanik

Bürgerversammlung: Gemeinde hat keine genauen Informationen über künftige Nutzung des Firmengebäudes

Collenberg 27.10.2023 - 18:42 Uhr 2 Min.

Das Geheimnis, was mit dem Gebäude der ehemaligen Galvanik in Collenberg geschieht, kann auch Bürgermeister Freiburg nicht lüften. Foto: Werner Rodenfels

Der Rathauschef räumte ein, derzeit wisse die Gemeinde nicht, ob und wenn ja, an wen das Gelände verkauft wurde.

Das Gebäude der ehemaligen Firma Galvanotec ruht nach deren Insolvenz und Auflösung seit etwa zehn Jahren im »Dornröschenschlaf«. Freiburg teilte mit, es habe seit geraumer Zeit Gespräche mit möglichen Käufern gegeben. Normalerweise würde die Gemeinde bei einem Ankauf über das jeweilige Notariat informiert. Eine solche Mitteilung sei bis heute nicht im Rathaus eingegangen.

Keine Nutzung als Wohnraum

Freiburg äußerte sich auch zu »Spekulationen« und »Gerüchten« im Ort, das Gebäude solle nicht nur zu Lagerzwecken genutzt, sondern der vordere Bürotrakt zur Unterbringung von Asylbewerbern umgebaut werden. Der Bürgermeister bestätigte ein Gespräch vor vier Monaten mit einem Interessenten, der diesen Wunsch bei einem möglichen Kauf bei der Gemeinde äußerte. Freiburg stellte hierzu klar, das Gebäude stehe in einem Gewerbegebiet, somit sei eine Nutzung zu Wohnzwecken nicht erlaubt. Der Gemeinderat habe sich in einer nichtöffentlichen Sitzung auch bereits gegen eine solche Nutzungsänderung ausgesprochen. Das Landratsamt habe zudem auf Nachfrage versichert, es werde keine weiteren Aktivitäten zur Anmietung vornehmen, so Freiburg.

Die Gemeinde Collenberg beherberge zur Zeit 83 Flüchtlinge und stehe auf Platz drei der Rankingliste aller Gemeinden im Landkreis, die Asylsuchende aufgenommen habe. Die Gemeinde werde sich auch zukünftig einer weiteren Aufnahme von Flüchtlingen nicht verschließen - aber nicht in diesem Gebäude.

Nach einem ausführlichen Bürgermeisterbericht über bereits vollendete, derzeit laufende und nächstes Jahr geplante Maßnahmen kamen die Bürger zu Wort.

Kritisiert wurde das teilweise schlechte Erscheinungsbild der gemeindlichen Grünanlagen und Friedhöfe. Freiburg verwies darauf, dies liege vor allem am fehlenden Personal im Bauhof und auch bei Dienstleistern. Außerdem würden immer mehr ehrenamtliche Pflegemaßnahmen durch Bürger und Vereine wegfallen. Die Gemeinde stehe stets vor der Entscheidung, noch Pflegemaßnahmen extern »einzukaufen« oder auch nicht optimal gepflegte Grünanlagen zu akzeptieren. Das Gleiche gelte auch für die Wegepflege in Flur und Wald.

Moniert wurde, die öffentliche Toilette in der alten Schule in Fechenbach sei mehrfach stark verschmutzt worden. Freiburg erklärte, es sei dem Reinigungspersonal nicht zuzumuten, solche von Unbekannten verursachten Verschmutzungen zu säubern. Die Gemeinde müsse wohl Überwachungsschritte einleiten.

wero

Zahlen und Fakten: Gemeinde Collenberg Zum 30. Juni 2023 zählte die Gemeinde Collenberg 2691 Einwohner, darunter 333 Ausländer (12,37 Prozent). 24 Sterbefälle und 21 Geburten wurden 2022 beurkundet. Der Verwaltungshaushalt 2022 schloss mit einem Ergebnis von 6.579.000 Euro, und der Vermögenshaushalt mit rund 2.114.000 Euro ab. Die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt betrug rund 1.162.000 Euro. Die Pro-Kopf-Schuld lag zum 30. Juni bei 0 Euro, mit dem Anteil der Gemeinde am Darlehen des Abwasserzweckverbands wird die Schuld zum Jahresende bei 297 Euro je Einwohner liegen. ()