Was ge­schieht mit dem Ge­bäu­de der ehe­ma­li­gen Gal­va­nik? - In der Bür­ger­ver­samm­lung am Don­ners­tag in der Süd­s­pess­art­hal­le be­rich­te­te Bür­ger­meis­ter And­reas Frei­burg von zahl­rei­chen An­ru­fen von Bür­ger im Rat­haus we­gen Erd­ar­bei­ten und An­lie­fe­rung gro­ßer Ma­schi­nen­tei­le. Der Rat­haus­chef räum­te ein, der­zeit wis­se die Ge­mein­de nicht, ob und wenn ja, an wen das Ge­län­de ver­kauft wur­de.