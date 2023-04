Großwallstadts katholischer Frauenbund: Frauensolidarität und Geschlechtergerechtigkeit

Hintergrund: KDFB

Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) ist ein eingetragener Verein römisch-katholisch und ökumenisch engagierter Frauen mit deutschlandweit rund 180.000 Mitgliedern in 1.800 Zweigvereinen verteilt auf 21 Diözesen. Gegründet wurde der KDFB am 6. November 1903 in Köln.

Der Zweigverein Großwallstadt in der Diözese Würzburg wurde am 4. April 1973 von 15 Frauen gegründet, wovon heute noch einige aktiv sind. Heute hat der Zweigverein des KDFB in Großwallstadt 120 Mitglieder. ()

bHomepage: www.frauenbund-grosswallstadt.de