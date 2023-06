Was Miltenbergerinnen über den Stand der Gleichberechtigung im Landkreis sagen

Frauen müssen oft gegen den Strom schwimmen

Miltenberg 30.06.2023 - 12:07 Uhr 3 Min.

Bei der Frage, inwieweit noch immer um Gleichstellung gekämpft werden muss, gehen die Meinungen weit auseinander. Alison Wölfelschneider, Vorsitzende des Kreisjugendrings (KJR) in Miltenberg Beatrice Brenner, Vertreterin des Mittelstands im Landkreis Sabine Prigandt-Kolb von der Lebenshilfe in Miltenberg

Frauen, so eine gängige These, müssen immer noch gegen den Strom schwimmen. Geht es um herausragende Positionen, scheint die Meinung nach wie vor zu sein, Männer seien besser geeignet.

Pflege - ein Frauenberuf

Michaela Schwarz, stellvertretende Pflegedienstleiterin der Caritas-Sozialstation St. Franziskus in Bürgstadt, findet diese These nicht ganz falsch. Warum sonst, fragt sie, sind fast alle Bürgermeister im Landkreis Männer? In der Pflege allerdings würden Leitungsfunktionen häufig weiblich besetzt: »Das ist sicher so, weil Pflege ein Frauenberuf ist.« Dies wiederum liegt nicht zuletzt am Verdienst: Männer ließen sich aus diesem Grund selten auf Pflegejobs ein.

In Bezug auf die Politik stellt sich die Frage, ob sich Frauen in diesem Feld womöglich deshalb seltener engagieren, weil sie zu zart besaitet sind. Wird doch in der Politik oft mit harten Bandagen gekämpft. Rein theoretisch haben Frauen jedenfalls den gleichen Zugang zu politischen Ämtern. Michaela Schwarz sieht die Probleme jedoch woanders: »Ich beobachte, dass Frauen immer noch viel mehr beweisen müssen, dass sie ihren Job gut machen, und dass sich Frauen weniger Fehler erlauben dürfen.« Im Übrigen nervt die Pflegeexpertin, dass Politikerinnen oft nach ihrem Aussehen beurteilt werden: »Ich habe nicht das Gefühl, dass das Aussehen bei Männern derart relevant ist.«

Mehr Frauen - bessere Politik?

Nun ist es so, dass man beim Nachdenken über Gleichstellung noch eine andere Frage in die Debatte werfen könnte: Würde die Politik denn inhaltlich besser, hätten mehr Frauen das Sagen? Daran zweifelt Michaela Schwarz. Und letztlich, betont sie, gehe es um Inhalte und nicht um Quoten.

Gerade aktuell, ergänzt Sabine Prigandt-Kolb von der Lebenshilfe in Miltenberg, gibt es Themen, die dringend politisch angepackt werden müssten. Während sich ihrer Ansicht nach in Sachen Gleichstellung sehr viel verbessert hat, verschlechterte sich der Umgang der Menschen miteinander auf eine für sie schockierende Weise »auf der Straße, aber vor allem in den sozialen Netzwerken.«

Viele Männer voreingenommen

Natürlich kann und müsse man manchem Mann noch immer Voreingenommenheit vorwerfen. Doch alles in allem lösen sich die Vorurteile gegenüber Frauen nach Sabine Prigandt-Kolbs Beobachtung allmählich auf. Im Übrigen könnten nichtbehinderte Menschen in Sachen Gleichstellung einiges von Menschen mit einer Behinderung lernen: »Bei der Wahl von Werkstatträten gibt es zum Beispiel überhaupt keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern.« Etliche Werkstatträtinnen stünden in diesem Gremium »ihre Frau«.

Nicht selten denken Frauen, dass sie nur dann etwas erreichen, wenn sie ihren ganzen Charme aufbieten. Das ist bei Männern nicht so. Beatrice Brenner, Vertreterin des Mittelstands im Landkreis, wünscht sich deshalb mehr Informationen über Angebote für Frauen zur Persönlichkeitsentwicklung »was Auftreten, Verhandeln, Durchsetzen und Körpersprache betrifft.« Prinzipiell sei es für Alleinerziehende aufgrund ungenügender Kinderbetreuung nach wie vor schwierig, sich im Beruf zu entfalten: »Auch ist es im Pflegefall meist die Frau, die sich um die Angehörigen kümmern muss.« Beatrice Brenner würde sich eine Förderung für Firmen zur Einrichtung betriebsinterner Kitas wünschen.

Für mehr Courage im Beruf

Nilüfer Ulusoy vom Erlenbacher Verein »Frauen für Frauen« beobachtet, dass ihren Geschlechtsgenossinnen oft die Courage fehlt, für höhere Posten zu kandidieren. Doch es gebe auch weiterhin handfeste Diskriminierungen. Sie selbst, die seit zehn Jahren alleinerziehend ist, erlebte dies, als sie sich einmal bei einem Arbeitgeber um eine für sie wichtige Fortbildung bewarb: »Ich hoffte, danach mehr arbeiten zu können, um mehr Geld zu verdienen.« Der Arbeitgeber habe ihren Wunsch mit den Worten abgewehrt, dass ihre Kinder sie doch bräuchten. Das hatte Ulusoy empört: »Wieso glaubte er, über mein Leben entscheiden zu können?« Dieser Chef habe ihr nicht einmal auf halbem Weg entgegenkommen wollen: »Die Bewerbung, die ich dann schrieb, lehnte er einfach ab.«

Frauen seien zwar laut Grundgesetz gleichberechtigt, sagt Nilüfer Ulusoy. »Doch tatsächlich müssen wir viel mehr kämpfen als Männer.« Das schrecke Frauen ab. Die mit dem Bayerischen Verdienstorden geehrte Klingenbergerin selbst allerdings kämpfte sich bisher durch. So absolvierte sie ein Fernstudium in Management - obwohl sie alleinerziehend war. Heute ist Nilüfer Ulusoy als Projektleiterin tätig.

Enthemmung in sozialen Medien

Ebenso wie Sabine Prigandt-Kolb treibt Alison Wölfelschneider, Vorsitzende des Kreisjugendrings (KJR) in Miltenberg, die Enthemmung in den sozialen Medien um. Überhaupt, beobachtet sie, nehmen Respektlosigkeit, Mobbing und Diskriminierung in der Gesellschaft zu. »Dies ist für mich gerade ein wichtiges Thema, es ist für mich gerade wichtiger als das Thema Gleichstellung«, sagt die junge Frau aus Eichelsbach.

Sie selbst kann sich nicht daran erinnern, dass sie schon einmal diskriminiert wurde, weil sie eine Frau ist. »Auch ich habe deshalb noch keine Diskriminierung erleben müssen«, sagt Mittelstandsvertreterin Beatrice Brenner.

»Klimaschutz ist wichtiger«

Alison Wölfelschneider ist Duckmäusertum fremd. Sie sagt ihre Meinung und sie setzt sich für das ein, was ihr wichtig ist. Wichtig sind ihr die jungen Menschen im Landkreis. Nicht wenige litten immer noch unter den Auswirkungen der Corona-Krise: »Ich sehe, wie sie nach Orientierung suchen, viele wissen nicht, was sie beruflich werden sollen.«

Über die Gleichstellung von Mann und Frau machen sich junge Leute nach den Beobachtungen der KJR-Vorsitzenden kaum Gedanken: »Natur- und Klimaschutz sind für sie wichtiger.« In der Jugendarbeit selbst sei zu erkennen, dass sich vor allem Frauen sehr stark engagieren.

Pat Christ

Stichwort: Gleichstellung Seit 1. Juli 1958 gilt das Gleichberechtigungsgesetz für Männer und Frauen in Deutschland. Zuvor durften Ehefrauen nach der Heirat kein eigenes Vermögen haben und ein eigenes Konto besitzen. Auch mussten sie ihren Ehemann um Erlaubnis bitten, wenn sie arbeiten wollten. pat