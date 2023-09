Montmartre-Tag des Kunstraums in Churfranken gut besucht

Französische Lebensfreude in Klingenberg

Klingenberg a.Main 25.09.2023 - 13:53 Uhr 1 Min.

Auf der Gasse statt im Atelier: Viele Künstler ließen die Besucher an ihrer Arbeit teilhaben.

Ausrichter war der Kunstraum in Churfranken - und aus dessen Reihen federführend Schriftführerin Meltem Fakkusoglu: Sie war Initiatorin, Ideengeberin und Hauptorganisatorin. Sie habe, sagte Fakkusoglu, Inspiration für den Tag in Klingenberg in Paris erhalten: Die dortige Künstler-Vielfalt, das "Leben und leben lassen"-Gefühl und das Ambiente habe sie nach Klingenberg holen wollen.

Dazu packten weitere Mitglieder des Kunstraums bei der Umsetzung an, genau wie zusätzliche Helfer von außerhalb. Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit der Stadt Klingenberg umgesetzt: Unter anderem hilft die Kommune dem Kunstraum bei den Atelier- und Galerienutzungen.

In der Altstadt war viel Leben angesagt: Die Gasse, in der sich die Ateliers Im Rathaus 1561 und Im Künstlerhaus sowie das Löw-Haus befinden, war mit Tischen ausgestattet. An diesen gingen Kunstraum-Mitglieder ihrer Arbeit nach: Malen und Zeichnen in vielen Formen und Stilen und mit verschiedenen Techniken. So erlebten Besucher, wie die Werke, die sie sonst nur bei Vernissagen und in Galerien an Wänden sehen, Gestalt annehmen.

Aber nicht nur Zuschauen war angesagt: Alle durften ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Passend zum Montmartre-Thema sorgte Musik in der Gasse für zusätzliches Flair.

Dieses machte bei den Speisen nicht Halt: Auf Spendenbasis gab es unter anderem Crêpes und weitere Leckereien. Bei den Getränken gab es Gutes aus dem Nachbarland: So schenkte etwa Weinbau Anja Stritzinger aus Klingenberg Wein aus Klingenbergs Partnerkommune, der französischen Weinbaugemeinde Saint-Laurent d'Arce, aus.

Fakkusoglu zog am Abend ein Fazit des Events, welches das erste seiner Art in Klingenberg war: "Es war für mich und auch für die Mitglieder ein sehr schöner und gelungener Tag. Alle hatten sehr viel Spaß. Künstler konnten sich austauschen - und für die Besucher war es auch sehr schön. Wir haben nur Positives gehört: Dass es toll sei, dass wir so etwas organisiert haben."

Zudem gab die Initiatorin einen Ausblick auf 2024: "Wir werden auf jeden Fall wieder ähnliches organisieren - vielleicht auch mal nur für Kinder oder einen italienischen Tag. Ideen habe ich genug."

