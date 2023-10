Franziskaner bleiben in Walldürn

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 04.10.2023 - 14:59 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kirche: Die Franziskaner-Patres bleiben der Stadt Walldürn bis auf Weiteres erhalten. Das teilte nach einem Bericht in den Fränkischen Nachrichten Pater Adalbert Kulig aus Danzig, Provinzial des Franziskanerordens, bei einem Besuch in Walldürn mit. Dieser war Ehrengast einer Pfarrgemeinderatssitzung.

Die Räte baten darum, dass die Ordensleitung Pater Josef Bregula für weitere vier Jahre als Leiter der Seelsorgeeinheit Walldürn, Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter bestätigen möge. Außerdem wünschten sie sich Unterstützung dabei, dass die Kirchengemeinde Walldürn im Prozess »Kirche 2030« ihre besondere Stellung behalte. In diesem Rahmen soll 2026 aus fünf Pfarreien eine Großgemeinde mit Sitz in Buchen entstehen.

Kommunales: Meikel Dörr ist zwar schon seit dem 1. September im Amt. Er wurde allerdings am Freitag offiziell in dieses eingeführt. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, wurde er mit seiner Familie in der traditionellen Postkutsche zur Nibelungenhalle gebracht. Dort warteten bereits viele Bürger und zahlreiche Ehrengäste auf ihn. Sein Stellvertreter Fabian Berger würdigte ihn und überreichte ihm Amtskette, Urkunde und Goldenes Buch.

Dörr selbst betonte, dass er vor Jahren in dem verstorbenen Bürgermeister Karl-Heinz Joseph einen wichtigen Förderer hatte. Zum Abschluss der Feier dirigierte Dörr die Odenwälder Trachtenkapelle, deren Dirigent er jahrelang war.

Sport: Am Odenwälder Herbstlauf haben am Sonntag in Mudau rund 1000 Personen teilgenommen. Dies teilten die Veranstalter der Fränkischen Nachrichten mit. Die Läufer maßen sich in den Kategorien Halbmarathon, Zehn-Kilometer-Lauf, zehn Kilometer Walking, Fünf-Kilometer-Lauf und 600 Meter Bambini-Lauf. Viele freiwillige Helfer sorgten bei der 19. Auflage dieses Wettbewerbs dafür, dass die Veranstaltung bei idealen äußeren Bedingungen zu einem Erfolg wurde.

Martin Bernhard