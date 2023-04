Fraktionen wollen Großwallstadts Ortskern sicherer machen

Gemeinderat Großwallstadt in Kürze

Growallstadt. Mit folgenden Themen hat sich der Großwallstädter Gemeinderat ebenfalls befasst:

Jahresbericht des Rechnungsprüfungsausschusses: Ilona Hirsch (BfG) trug den Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses zu den Schwerpunkten Friedhof, Personalkosten im Bauhof, Schwimmbad, Wasserversorgung und Verfügungsmittel des Bürgermeisters vor. Hirsch wies darauf hin, dass Rechnungen für den Friedhof zeitnah erstellt werden sollen. Im Schwimmbad empfahl der Ausschuss eine moderate Erhöhung der Eintrittspreise. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden eingehalten. Der Gemeinderat stellte die Rechnungsergebnisse 2020 und 2021 fest und entlastete einstimmig Bürgermeister Roland Eppig (FW). Den Antrag auf Entlastung hatte die Zweite Bürgermeisterin Patricia Häcker (CSU) gestellt.

Schöffenwahl: Für das Schöffenamt gingen drei Bewerbungen im Rathaus ein. Alle Bewerber erfüllten die Voraussetzung für das Schöffenamt. Die Bewerber Nicole Sam, Gerhard Balling und Marco Elbert werden nun dem Gericht als Schöffen vorschlagen.

Wasserversorgung: Der Bericht des Kommunalen Prüfungsverbandes wurde verlesen und vom Gremium einstimmig gebilligt. Das Anlagevermögen beträgt zum 31. Dezember 2021 rund 10,8 Millionen Euro.

Dorfheldentour: Am 20. Juni findet in Großwallstadt die "Dorfheldentour" statt. Bei der Aktion besuchen das Bayernwerk und die regionalen TV Sender zwölf Orte in Bayern. Mit der Aktion soll das Miteinander verstärkt, die Vereine unterstützt und die Menschen zusammengebracht werden. Jede Gemeinde bekommt eine Wette, die in fünf Stunden von der Dorfgemeinschaft erfüllt werden muss. Auf die Gewinner "Unsere Dorfhelden" warten 3000 Euro für ein Soziales Dorf-Projekt.

Kläranlage: Ilona Hirsch (BfG) fragte nach der Finanzierung der Erweiterung Kläranlage. Bürgermeister Roland Eppig (FW) betonte, dass die Satzung der Regierung von Unterfranken rechtmäßig sei. Um die geplante Mengensteigerung der Firma Alcon in Höhe von 40.000 bis 45.000 Einwohnergleichwerten weiterhin ordnungsgemäß reinigen zu können, bedarf es der Erweiterung der Kläranlage um ein viertes Nachklärbecken und ein viertes Belebungsbecken. Man warte noch auf die Berechnung der Einwohnergleichwerte, bevor man einen Rechtsbeistand einschalte, betonte der Bürgermeister.

Grillplatz: Als Standort des möglichen Grillplatzes wurde vom Ortsentwicklungsausschuss der Bereich hinter dem Tennisplatz vorgeschlagen. Nun prüft das Ingenieurbüro Stöcker aus Burscheid, ob der Platz aus schallschutztechnischen Gründen geeignet ist. Kosten: 3236 Euro. ro