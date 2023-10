Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Fränkischen Rebläuse geben gigantisches Jahreskonzert

Blasmusik: Mitreißende Film- und Hollywoodmusik präsentiert von 64-köpfigem Orchester

Bürgstadt 29.10.2023 - 11:14 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

"Rebläuse meets Hollywood": Das 64-köpfige Blasorchester unter der Leitung von Bernd Hofmann hat am Samstag in der Bürgstadter Mittelmühle über 600 Besucher mit gigantischer Filmmusik begeistert.

Um die Organisation hatten sich die Jugendlichen des Orchesters gekümmert. In dem Ambiente steckten viel Herzblut und großer Aufwand: roter Teppich, Cocktails, Limousine - alles für das perfekte Hollywood-Flair.

Hymnen der großen Filme

Aufmacher war das ferne Universum von Star Wars, gefolgt von der Magie des Disneys Encanto, welches die Zuschauer eintauchen ließ in die Berge Kolumbiens. Abenteuerlich ging es weiter mit »Raiders March« dem Meistertitel aus »Indiana Jones - Jäger des verlorenen Schatzes«. Gekonnt mystisch, düster und dramatisch überzeugte die musikalische Darbietung von »Das Boot«. Neben dem Kampf, der Vernichtung und dem Krieg geht es bei U96 um die Durchquerung Gibraltas und um die Sehnsucht der Menschen nach Heimat, Geborgenheit und Frieden. Weitere Highlights waren professionelle Darbietungen aus »Fluch der Karibik«, »The Greates Showman«, »Winnetou« und »How To Train Your Dragon«.

Auf den tosenden Applaus inklusive Standing Ovations folgten zwei Zugaben: »Everybody needs Somebody« von den Blues Brothers und »Gabriellas Song« mit Gesangssolo von Hannah Speck.

lsu