Neue Ausstellung in Klingenberg: Frabenfroh mit Jaru unterwegs

Löw-Haus zeigt Werke von Peter Jaruszewski

Klingenberg a.Main 03.07.2023 - 18:05 Uhr 2 Min.

"Mit Jaru unterwegs" lautet der Titel der am Wochenende gestarteten Ausstellung mit Werken von Peter Jaruszewski im Klingenberger Löw Haus. Unser Bild zeigt Sabine Stoiber, Art-Managerin und Leiterin der Ausstellung zusammen mit Hans-Dieter Mocka, erster Vorsitzender des Kunstraums in Churfranken.

Die Werkschau ist eine äußerst vielfältige Sammlung von Motiven, welche genau so facettenreich realisiert wurden: So fertigte der Künstler seine Bilder beispielsweise in Öl, Acryl oder Collagetechniken, als Arbeitsflächen kamen unter anderem Holz, Karton und Leinwand zum Einsatz. Interessant: Bei einem Ensemble an Exponaten im oberesten Stockwerk der Ausstellung wurden die Motive auf handgeschöpftem indischen Büttenpapier umgesetzt, was eine ganz besondere Wirkung erzielt.

Peter Jaruszewski wurde, so ist es seiner selbst verfassten Info zu entnehmen, am 17. März 1947 in Oberhausen im Ruhrgebiet geboren. »Seit meiner Kindheit habe ich sehr gerne gezeichnet und mit Aquarellfarben und anderen Materialien experimentiert. Diese Begeisterung hat dazu geführt, dass ich mich später - neben meinem Beruf als Diplom-Ingenieur - immer intensiver mit der Kunst, speziell der malerischen Darstellung beschäftigt habe.«, erklärt Jaru zu seinem Werdegang. Es seien, so informiert er, im Laufe der Jahre recht viele Bilder geworden, wobei er in seinem Beruf als Ingenieur und Geschäftsführer einer Aluminiumgießerei in Deggendorf nicht immer ausreichend Gelegenheit gehabt habe, sich der Kunst als Hobby zu widmen. »Konnte ich mir jedoch die Zeit und Muße nehmen, war das Malen für mich eine erholsame Ablenkung vom Alltag.«, berichtet er. Seit seiner Pensionierung 2017, hat er nun die Zeit und kann seinen Fokus nun verstärkt auf die Kunst, speziell die expressionistische Malerei, lenken. Er habe, wie Jaru informiert, auf unzähligen Reisen Motive gesammelt, gleichermaßen von lebenden Künstlern wie von den alten Meistern gelernt.

Bunt-diverse Motive

So bunt und divers wie die Welt ist, so abwechslungsreich dann auch die Motivwahl, die im Löw-Haus auf vier Etagen präsentiert wird. Dort finden sich Stadtszenarien genau so wie Naturmotive oder Bilder mit Menschen, natürlich gibt es hier keine strikte Trennung und oftmals stellen die Exponate auch Kombinationen der genannten Abbildungen dar. Ein Beispiel dafür ist das Gemälde, das eine Schiffsreise in den Norden zu Inhalt hat Dieses Bild hat den Blick vom Peenestrom auf Lassan (Usedom, Vorpommern) zum Motiv. »Alle meine Bilder habe ich auch erlebt«, konstatiert der Maler. Das heißt, er ist immer an dem Ort gewesen, den er später künstlerisch umsetzte, fertigte dort Skizzen oder Fotografien an. Diese arbeitete er dann zuhause im Atelier weiter aus. Dass die Erlebnisse und Erinnerungen, welche auf Reisen gesammelt werden, ganz unterschiedliche Emotionen transportieren ist dann das, was auch Jarus Bilder gekonnt vermitteln: Idyllische Natur ist genau so zu sehen wie pulsierendes Leben und vieles mehr. Die Leitung des Aufbaus zur Ausstellung übernahm Art-Managerin Sabine Stoiber, die Laudatio zur Vernissage Linda Plappert-Metz.

Der Künstler selbst war am Samstag verhindert, holt aber eine persönliche Präsentation seiner Ausstellung am kommenden Wochenende nach (siehe »Zahlen und Fakten«). Für den musikalischen Rahmen der Vernissage sorgte Singer/Songwriter Francisco Cabodevila aus Otzberg.

Marco Burgemeister

Zahlen und Fakten: »Mit Jaru unterwegs« Öffnungszeiten: Die Ausstellung »Mit Jaru unterwegs« mit Bildern von Peter Jaruszewski im Klingenberger Löw Haus, Hauptstraße 29, ist bis Sonntag, 30. Juli, immer samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am kommenden Sonntag, 9. Juli, bietet der Künstler einen Rundgang durch seine Werkschau an. Internet: www.peterjaru.de.