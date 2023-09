Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schau des Fotoclubs Miltenberg nimmt Schönheit von Gewässern in den Fokus

65-Jahr-Feier und Bezirksschau Mainfranken

Miltenberg 11.09.2023 - 13:42 Uhr 2 Min.

Nach der Preisübergabe bestand ausführlich Gelegenheit, die ausgezeichneten Fotografien zu begutachten Bernd Ullrich erhielt einen Ehrenpreis für sein Foto von Miltenberg im Morgennebel

130 großformatige Aufnahmen

Anlässlich des Jubiläums durfte der Verein am Wochenende neben einer Ausstellung von Fotos der Vereinsmitglieder auch die Bezirksfotoschau Mainfranken des Deutschen Verbands für Fotografie mit den besten Bildern der Mainfränkischen Fotomeisterschaft ausrichten. Die gezeigten 130 großformatigen Aufnahmen wären bei Vereinsgründung des Fotoclubs so nicht möglich gewesen. In der Ausstellung war deutlich erkennbar, wie sich die Brillanz der Bilder durch den technischen Fortschritt bei der Entwicklung neuer Kameras oder Kamerasysteme weiterentwickelt hat.

Der Samstag war geprägt vom überregionalen Wettbewerb, dessen Siegerfotos prämiert und ausgestellt waren. Bei der Preisverleihung wurden Medaillen, Urkunden und Sonderpreise vergeben (siehe Kasten). Die Siegerfotos hatte bereits am 11. Juni die Jury mit den Mitgliedern Friedrich Stucke, Klaus Burkhardt und Hartmut Walther vom Nürnberger Fotoclub ermittelt.

Mit Leidenschaft und Können

Der Wettbewerb hatte in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung. 72 Teilnehmer aus Unterfranken hatten 769 Fotoarbeiten eingereicht. Aufnahmen konnten in der Sparte »Freies Thema« und im Sonderthema »Gewässer in Mainfranken« eingereicht werden, bei der nur Fotos zugelassen waren, die im Regierungsbezirk Mainfranken entstanden sind.

Bevor die Preise vergeben wurden, gab es Grußworte von Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel, Landratsstellvertreter Bernd Schötterl, Miltenbergs Bürgermeister Bernd Kahlert und Bezirksverbandsvorsitzender Ingrid Kronthaler. Die Redner bestätigten die große Bedeutung der Fotografie und die Macht der Bilder. Sie betonten, wie viel Arbeit, Aufwand, Leidenschaft und vor allem Talent hinter den Fotos stecke. Den Fotografen sei es gelungen, die Schönheit und Vielfalt der Gewässer unserer Region und ihre faszinierenden Facetten festzuhalten. Für die Aufnahmen brauche es Engagement und Können sowie ein Gespür für spannende Motive und den richtigen Moment, auf den Auslöser zu drücken.

Grüße aus Japan

Eine besondere Grußbotschaft kam vom Kyoto-Foto-Club, mit dem der Miltenberger Verein seit 2011 engen Kontakt hält. Er erinnerte an fotografische Reisen mit interessanten Motiven und gemeinsame Ausstellungen in Japan und Deutschland. Ein geplantes Treffen zur Kirschblütenfotografie in Kyoto kam wegen der Covid-19 Auflagen allerdings nicht zustande. Zwischen den Grußworten überzeugte die junge Sängerin Zilan Almeida Gravano mit Balladen, die sie gefühlvoll vortrug.

Geselliger Ausklang

Beim Jubiläumsabend ging Vorsitzender Bernd Ullrich dann speziell auf die Arbeit und die Erfolge des Vereins ein. Den Sonntag nutzte der Verein, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Er begann mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück im Erdgeschoss. Fotointeressierte konnten sich am Stand eines Fachgeschäftes informieren oder sich Hilfe bei fotografischen Problemen holen. Ganztägig konnten beide Ausstellungen besichtigt werden.

Hans-Jürgen Freichel

Platzierungen: Mainfränkische Fotomeisterschaften Die Sieger bei den einzelnen Themen in der Reihenfolge erster, zweiter und dritter Platz: Beste Autoren beim Freien Thema: Alfred Söhlmann, Mainfränkischer Fotomeister, Würzburg (9 Punkte, 1 Medaille, 1 Urkunde), Lothar Nöth, Münnerstadt (9 Punkte, 3 Urkunden), Gerd Wetzels, Münnerstadt (8 Punkte, 2 Medaillen, 1 Urkunde) Beste Clubs beim Freien Thema: BSW Fotogruppe Würzburg (26 Punkte, 1 Medaille, 6 Urkunden), Fotoclub Miltenberg e.V (12 Punkte, 1 Urkunde), Fotokreis Schwanfeld (11/13 Punkte) Beste Autoren beim Sonderthema: Bernd Ullrich, Miltenberg (7 Punkte, 1 Sonderpreis), Jürgen Schreck, Wertheim und Ingrid Kronthaler, Würzburg gemeinsam auf Platz 2 (7 Punkte, 2 Urkunden), 3. Platz nicht vergeben. Beste Clubs beim Sonderthema: BSW Fotogruppe Würzburg (24 Punkte, 5 Urkunden), fotoclub würzburg (19 Punkte, 3 Urkunden), Fotoclub Miltenberg. E.V (17 Punkte,1 Sonderpreis, 1 Urkunde) Gesamtsieger bei den Autoren: Gerd Wetzels, Münnerstadt (13 Punkte, 2 Medaillen, 2 Urkunden), Alfred Söhlmann, Würzburg (13 Punkte, 1 Medaille, 2 Urkunden), Michael Steigerwald, Würzburg (12 Punkte, 3 Urkunden) Gesamtsieger bei den Clubs: BSW Fotogruppe Würzburg (77 Punkte), fotoclub würzburg (41 Punkte), Fotokreis Schwanfeld (36 Punkte)