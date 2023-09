Fotografien und Designs von Marco Burgemeister

Werke sind bis zum 1. Oktober in der Klingenberger Galerie Kunstraum zu sehen

Klingenberg a.Main 04.09.2023 - 14:18 Uhr < 1 Min.

In der Klingenberger Galerie Kunstraum sind derzeit Werke von Marco Burgemeister ausgestellt.

Marco Burgemeister wurde in Miltenberg geboren und lebt aktuell in Großheubach. Er schloss sein Masterstudium im Medienbereich an der Hochschule Darmstadt ab und arbeitet seit vielen Jahren unter anderem als Fotograf, Grafikdesigner, Kunstschaffender sowie als Journalist für diverse Verlage und Publikationen, produziert Musik und hat in diesem Rahmen bereits mehrere Alben veröffentlicht, ist zusätzlich in weiteren Bereichen wie Videoschnitt und Sounddesign aktiv. Burgemeister ist Mitglied im Kunstraum in Churfranken und hatte in diesem Kontext bereits verschiedene Ausstellungen. Darüber hinaus waren seine Bilder unter anderem Ende 2022 im Heimatmuseum in Karlstein zu sehen.

Die aktuelle Ausstellung in der Klingenberger Altstadt widmet sich überwiegend seinen Arbeiten zum Hauptthema Natur, zeigt sowohl neue Werke aus 2023 und gibt zugleich einen Einblick in das Schaffen der vergangenen Jahre. Ein Teil seiner Bilder setzt gezielt auf Kontraste, die oftmals durch schwarz-weiße Inszenierung erreicht werden. Damit wird die Aufmerksamkeit auf Aspekte gelenkt die ansonsten eher untergehen. Ergänzend umfasst die Ausstellung auch mehrere farbenfrohe Bilder etwa von Landschaftsszenarien. Daneben finden sich auch Exponate, die durch kreativen Einsatz von Lichteffekten entstanden sind.

Burgemeister präsentiert seine Kunst und seine Ausstellung unter dem Banner 21stCenturyArts. Die Galerie kann nach Absprache unter Tel. 0151-54705002 oder per E-Mail unter info@21stcenturyarts.de besichtigt werden. Öffnungszeiten für Besuche ohne Anmeldung sind auf der Webseite https://www.21stcenturyarts.de zu finden.

