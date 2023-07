Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Fotoaktion: Wo es im Kreis Miltenberg am schönsten ist

Leser zeigen ihre Lieblingsorte

Miltenberg 25.07.2023 - 10:47 Uhr 2 Min.

Christian Lindner aus Mainaschaff: "Die Haagsaussicht ist natürlich ein Klassiker. An diesem Ort verweilen wir gerne, um einfach die Aussicht zu geniesen." Heidi Bahl aus Miltenberg verweilt gerne an der Mainufer-Promenade in Mltenberg. Annette Horn aus Kleinwallstadt: "Mein Lieblingsplatz ist das Mainufer oberhalb der Schleuse in Kleinwallstadt." Michael Geis aus Dorfprozelten liebt den Blick über unsere Kreisstadt, den Main entlang. Anja Keller aus Dorfprozelten: "Dieser Platz zwischen "Ponde" und Michelshafen ist für mich Heimat pur." Brigitte Kittler aus Klingenberg hat uns ein Foto vom Kastanienweg in Klingenberg geschickt. Rita und Heinz Löffler aus Hausen wandern gerne auf dem Rotweinwanderweg in Klingenberg. Walter Müller hat uns dieses Foto der Drei Seen auf der Höhe von Breitenbuch geschickt. Maria Probst aus Obernburg-Eisenbach: "Mitten in Eisenbach-City gibt es diese wunderschöne rotblühende Kastanie." Elena Sabrowski aus Bügstadt lässt gerne in den Weinbergen die Seele baumeln. Marlene Schäfer aus Kirchzell: "Mein absoluter Lieblingsplatz ist das Mainufer in Miltenberg."

Ein Tal versunken im Nebel. Hinter dichten weißen Wolken lassen sich grüne Hügel und roter Sandstein erahnen. Majestätische Nadelbäume und pastellblauer Himmel umrahmen das Bild, das Christian Lindner uns geschickt hat. Eine Momentaufnahme, eingefangen auf der Haagsaussicht in Miltenberg. »An diesem Tag war mir aufgefallen, dass das Miltenberger Tal im Nebel liegt«, sagt der Mainaschaffer. »Also nix wie hin und im richtigen Moment, als der Nebel aufreißt, das Foto gemacht.«

Das Bild hat er uns anlässlich unserer Leseraktion geschickt. Wir hatten vor einigen Wochen Hobbyfotografen dazu aufgefordert, uns Schnappschüsse ihrer Lieblingsorte im Kreis Miltenberg zu schicken.

Die Fotos, die wir erhalten haben, können sich sehen lassen. Zum Beispiel das Bild der Mainufer-Promenade, das uns Heidi Bahl geschickt hat. In ihrer Heimatstadt Miltenberg »ist ein äußerst interessanter Treffpunkt entstanden, der sehr wandelbar ist und häufig mit unterschiedlichsten Lichtverhältnissen eine tolle Atmosphäre zaubert«, schreibt sie. »Ob Feste, After-Work-Partys, abendliches Chillen oder frühmorgendliche Ruhe: eine Bereicherung für Mensch und Tier.«

Annette Horn hat das Mainufer oberhalb der Schleuse in Kleinwallstadt fotografiert. »Hier genieße ich bei einem Spaziergang die friedliche Stille mit Blick auf den Main und die wundervolle Tier- und Pflanzenwelt am Ufer«, schreibt sie. »Es gibt jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Schmetterlinge, Insekten, Enten, Gänse, Reiher, Kormorane. Mit viel Glück gelingt es, einen Eisvogel am Ufer entlang fliegen zu sehen. Für mich der perfekte Ort, um im Sommer den Tag zu beginnen.«

Auch Brigitte Kittler hat sich an unserer Fotoaktion beteiligt. Mit einem Bild, aufgenommen am Kastanienweg in Klingenberg. »Ich liebe diesen Weg mit seiner schönen Aussicht.« Hier könne man wunderbar abschalten und die Seele baumeln lassen.

Die Stadt Miltenberg - allen voran die Mainbrücke - ist ein beliebtes Motiv unserer Leser. Marlene Schäfer aus Kirchzell schreibt: »Mein absoluter Lieblingsplatz ist das Mainufer in Miltenberg mit Blick auf die Mainbrücke. Hier kann ich stundenlang sitzen, um die Brücke und das Leben darauf zu beobachten.«

Fernweh weckt Anja Kellers Bild vom Main in Dorfprozelten: Bunte Holzboote auf dem Wasser, in dem sich wattige Wolken und grüne Hügel spiegeln. »Dieser Platz zwischen »Ponde« und Michelshafen ist für mich Heimat pur«, sagt die Dorfprozeltenerin. »Ein Ort, um die Seele baumeln zu lassen oder sich mit Freunden auf ein kühles Getränk zu treffen. Ein Herzstück von Prozele.«

Ebenfalls aus Dorfprozelten stammt Michael Geis, dessen Foto Miltenberg von oben zeigt. »Blick über unsere Kreisstadt,den Main entlang, einfach nur schön.« Maria Probst aus dem Obernburger Ortsteil Eisenbach schreibt: »Mitten in Eisenbach-City gibt es diese wunderschöne rotblühende Kastanie. Hier kann man gut für ein paar Minuten mal Pause machen.« Rita und Heinz Löffler aus Hausen haben den Rotweinwanderweg in Klingenberg fotografiert - ihren Lieblingswanderweg.

Das See-Idyll, das Walter Müller fotografisch festgehalten hat, versetzt die Seele augenblicklich in Baumelzustand. »Die Drei Seen liegen auf dem höchsten Punkt im Landkreis bei Breitenbuch. Immer wenn ich mit dem Fahrrad vorbei komme genieße ich die Ruhe und Stille.«

Elena Sabrowski liebt die Weinberge ihres Heimatortes Bürgstadt. Ihr Tipp: »Ein Gläschen Wein von einem Bürgstadter Winzer mit nach oben nehmen und den Sonnenuntergang genießen.«

Nicole Hein