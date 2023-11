Folk-Rock voller Leidenschaft und Emotionen in Amorbach

Paddy goes to Holyhead untermauert in Zehntscheuer ihren Ruf als hervorragende Live-Band

Amorbach 13.11.2023 - 16:09 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Untermauerten mit ihrem beeindruckenden Auftritt am Samstag in der Amorbacher Zehntscheuer ihren guten Ruf als hervorragende Live-Band: Paddy goes to Holyhead.

Mit viel Engagement intonierten die Musiker mit »Leaving of Liverpool« ihren ersten Song elegant und mit viel Herzblut. Dass die Formation sich auch nach 35 Jahren auf der Bühne so viel Feuer bewahrt hat, blieb nicht unbemerkt: Von Beginn an war das Publikum voll mit dabei.

Multi-Instrumentalisten in Aktion

Apropos Fans: Ein Blick durch die Saalreihen machte schnell deutlich, dass hier viele Folk-Anhänger zugegen waren, die wussten, welch tolles Spektakel sie erwartete. Da wurde mitgesungen, rhythmisch geklatscht, sich im Takt der Musik bewegt. Die perfekte Kulisse also für einen unvergesslichen Abend.

Die Band spielte in der Besetzung mit Gründer Paddy Schmidt, zuständig unter anderem für Gesang, Gitarre und Mundharmonika, Almut Ritter an Geige und Concertina, Uwe »Uhu« Bender am Bass und Gesang sowie Günter Bozem an einer Vielzahl von Percussion-Instrumenten. Somit war das Quartett mit gleich mehreren Multi-Instrumentalisten in ihren Reihen breit aufgestellt.

Klassiker und eigene Stücke

Gut gelaunt boten die vier Musiker zudem überraschende Elemente, schafften es bodenständig und sympathisch, ihre Zuhörer mit jedem Stück aufs Neue zu verzaubern: »Here's to the People«, »Love Song No 90«, »Sally Gardens« und mehr: Die Palette an Liedern reichte von flott, tanzbar und folk-rockig bis hin zu sanft, balladesk und getragen und bestand aus Klassikern des Genres und eigenen Stücken, die mit beliebten Evergreens durchaus mithalten können.

Dabei zeigte sich die Gruppe auch menschlich auf dem Boden geblieben: Sympathische und humorvolle Ansagen kamen nicht zu kurz. Gleichzeitig lieferte Schmidt Hintergrundinfos zu einzelnen Stücken. Kurzweil wurde großgeschrieben: Als Bandgründer und Ritter jeweils zwei Flöten gleichzeitig spielen und dabei von Bozem gekonnt das rhythmische Fundament geliefert bekamen, war Staunen im Publikum angesagt.

Die Balance aus Niveau und Unbekümmertheit war unvergleichlich: Starke Basslinien und tief sitzende Grooves von Bender erschufen zusammen mit der Percussion solide Fundamente, das melodisch-harmonische Zusammenspiel von Schmidt und Ritter war erster Güte und viele Male wurde ein fantastisches Ambiente aus gefühlvoll-verschmelzenden Melodien gezaubert.

Purer musikalischer Zauber

Egal ob langsam oder rasant - wenn Gitarre, Mundharmonika und Violine gleichermaßen die Songs ausgestalten und vom genialen Spiel von Bender und Bozem getragen wurden, war das immer wieder purer musikalischer Zauber. Die Atmosphäre, welche Band und Publikum entfachten, war wunderbar und eine starke Begründung dafür, warum es sich lohnt, Livemusik und deren Spielstätten zu unterstützen.

Marko Burgemeister