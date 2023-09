Fördermittel, Arbeitsmarkt und Rechtswege

ODENWALDKREIS 28.09.2023

Das Landratsamt in Erbach.

Förderdschungel: Nicht geringer, sondern besser als zuvor sei der Odenwaldkreis mit Fördermöglichkeiten für regional ansässige Unternehmen ausgestattet, erwidert der Kreisverband von Bündnis 90/Grüne einer Aussage von Landrat Matiaske (SPD). Der Kreischef hatte sich mit dem Hinweis auf den Rauswurf aus dem EFRE-Programm, dem Europäische Fonds für regionale Entwicklung, des Landkreises durch Wirtschaftsminister Tarek Al Wazir (Grüne) an die Öffentlichkeit gewandt.

Für die Grünen erklärt der Michelstädter Landtagsabgeordnete Frank Diefenbach: »Aus den darin bereitgestellten Mitteln erfolgt die Finanzierung des KMU-Programms, aus dem kleine und mittlere Unternehmen im Odenwald Gelder für Investitionen und technologische Modernisierung vorrangig beantragen können.«

Das KMU-Förderangebot finanziere sich nicht nur aus Mitteln des bereits genannten EFRE, sondern auch über die GRW (Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur«). In dieses sei der Odenwaldkreis im Zuge der letzten Überarbeitung der Fördergebiete aufgenommen worden.

Der Vorteil: Im GRW-Programm stünden für die kleinen und mittleren Unternehmen gewöhnlich mehr Mittel zur Verfügung, die sich über eine kleinere Förderkulisse verteilen als im EFRE. Durch die Aufnahme zähle der Odenwaldkreis zu den vier Landkreisen in Hessen, in denen dank dieser Unterstützung auch Infrastrukturmaßnahmen gefördert werden können. Matiaske bemängelte, dass er als Vertreter des Hessischen Landkreistags dem zuständigen Ausschuss angehöre, dort aber »es nie ein Thema war, dass der Odenwaldkreis dort herausgenommen wird«.

Trendwende: Anlässlich der zurückliegenden hessenweiten Aktionswoche der Chancengleichheit am Arbeitsmarkt hat das Kommunale Job-Center (KJC) Odenwaldkreis auf das Beschäftigungsmodell Mini-Job hingewiesen. Laut einer aktuellen Statistik der Agentur für Arbeit gab es im vergangenen Jahr insgesamt 7.258 geringfügig entlohnte Beschäftigte im Odenwaldkreis.

Mit 4.317 waren über die Hälfte davon Frauen. Der Anteil bei den Frauen, die ausschließlich eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausführen, liegt sogar bei 67 Prozent, heißt es dazu in der Meldung aus dem Landratsamt. Die Beauftragte des KJC für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Julia Grünewald, weist darauf hin, dass langfristig das Ziel sein sollte, einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachzugehen. »Diese bietet Vorteile, wie geregelte Arbeitszeiten, Einzahlung in die Rente sowie Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn es beim Arbeitgeber wirtschaftlich mal schlechter läuft«, so Grünewald.

Im Kommunalen Job-Center Odenwaldkreis sank zwischen 2015 und 2022 die Zahl der Personen, die Leistungen bezogen, obwohl sie einer geringfügigen Beschäftigung nachgingen, kontinuierlich - nämlich von 641 auf 281 Fälle. Seit diesem Jahr ist wieder ein höherer Anstieg auf 314 Fälle im ersten Quartal zu verzeichnen. Dies könnte im direkten Zusammenhang stehen mit der Anhebung der Minijob-Grenze von 450 Euro auf 520 Euro ab Oktober 2022. In der Meldung heißt es ferner: Auch der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine, die häufig Mini-Jobs annehmen, könnte diese Erhöhung begründen.

Rechtswege: Eine weitere Meldung aus dem Landratsamt zur Arbeit des KJC befasst sich mit der Möglichkeit, Widerspruch gegen Bescheide über die Höhe des Bürgergelds einzulegen. Möglich ist dies über die Widerspruchstelle, die Teil des Kommunalen Service-Centers im Landratsamt ist.

Der Meldung nach haben das KJC und die Abteilung für Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabe-Paket im vergangenen Jahr insgesamt 8.431 Bescheide erstellt. Auf nur 304 dieser Bescheide erfolgte ein Widerspruch. Am häufigsten wurde dabei den Entscheidungen über eine Übernahme von Kosten der Unterkunft und Heizung, über die Gewährung sonstiger Leistungen zum Lebensunterhalt oder über die Anrechnung von Einkommen widersprochen.

Widersprüche zurückgezogen

Im Jahresverlauf 2022 wurden 121 Widersprüche zurückgewiesen. In 24 Fällen wurde er zurückgezogen oder hatte sich zwischenzeitlich erledigt, weil beispielsweise Unterlagen nachgereicht oder offene Sachverhalte geklärt werden konnten. Lediglich 48 Widersprüchen wurde in vollem Umfang beziehungsweise teilweise stattgegeben. In 111 Fällen steht eine Entscheidung noch aus. Die Zahlen unterscheiden sich dabei nur geringfügig von denen aus 2021: Auf 7.681 Bescheide gingen insgesamt 258 Widersprüche ein, denen in rund 18 Prozent der Fälle voll oder teilweise stattgegeben wurde.

In 47 Prozent der Widersprüche erfolgte eine Zurückweisung sowie Rücknahme. Und auch für 2023 zeichnet sich eine ähnliche Tendenz ab. Bei 4.669 Bescheiden im ersten Halbjahr kam es zu 127 Widersprüchen, was einer Widerspruchsquote von 2,7 Prozent entspricht. Auf den gerichtlichen Klageweg seien zwischen 2015 und 2022 rund 530 Verfahren gebracht worden.

Im vergangenen Jahr konnten 122 davon erledigt werden, die zu 68,9 Prozent zugunsten des Odenwaldkreises ausgingen. In 16,4 Prozent der Fälle habe der Landkreis teilweise Recht erhalten und in 13,9 Prozent der Verfahren wurde gegen ihn entschieden.

MANFRED GIEBENHAIN