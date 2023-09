Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Flugplatzfest: Die Mainbullauer feiern wieder das Fliegen

Miltenberg 06.09.2023 - 09:41 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kleinflugzeuge und mehr zu bestaunen gibt es beim Flugplatzfest am Sonntag in Mainbullau

Erwartet werden besondere Flugzeuge, darunter Kunst- und Sportflugzeuge sowie rare Doppeldecker aus ganz Deutschland. Nicht nur Kleinflugzeuge und Gyrocopter werden zu bestaunen sein, auch schöne Modellflieger haben sich angemeldet. Der Verein selbst rollt all seine Flugzeuge aus den Hangars und bietet Festbesuchern vergünstigte Rundflüge über die Region an.

Essen, Trinken und breites Angebot für Kinder

Der Wetterdienst meldet für Sonntag Sonnenschein, so dass eine freie Aussicht über den Tälern Miltenbergs zu erwarten ist. Für Essen und Trinken ist gesorgt, außerdem hält die Flugplatzgaststätte »Zur Fliegerei« Leckeres vom Grill bereit. Kleine Gäste können sich am Kinderangebot erfreuen: Karussellfahrten, eine Hüpfburg und eine Bastelecke sind vorbereitet. Bei Cornelia Korff in der Werft unterhalb des Towers können Nachwuchspiloten ihren kleinen »Flugschein« erwerben.

Parkplatz eigens eingerichtet

Festbesucher können die aktiven Vereinsmitglieder auf dem Flugplatzgelände mit Fragen löchern. Für Anreisende mit dem Auto ist auf einem Wiesengelände hinter dem Haus Helene eigens eine Parkfläche freigemacht worden. Helfer des Heimatvereins Mainbullau weisen Besucher dort ein. Der Festbetrieb ist bis 18 Uhr angesetzt. Das Flugplatzlokal bleibt länger geöffnet, etwa um den gigantischen Sonnenuntergang über Mainbullau zu erleben.

anke