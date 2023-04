Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Flüchtlingsunterkunft in Ebersbach für zwölf Bewohner

Infoveranstaltung am 4. Mai

Leidersbach 20.04.2023 - 16:45 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im Wohnanwesen hinter der ehemaligen Gaststätte Zum Hilar soll eine dezentrale Asylunterkunft für zwölf Personen eingerichtet werden.

Anwohner äußern Bedenken

Dabei verwies der Bürgermeister auch darauf, dass es bereits zwei dieser Unterkünfte in der Gemeinde Leidersbach gebe. Die Anwohner seien aufgesucht und über die Entwicklung in ihrer Nachbarschaft informiert worden, wobei neben Verständnis auch Sorgen und Bedenken geäußert worden seien.

Daher wird es mit Vertretern des Landratsamts Miltenberg am Donnerstag, 4. Mai, ab 19 Uhr im Pfarrsaal der Kirche St. Barbara in Ebersbach eine Informationsveranstaltung geben, bei der auf Fragen und Sorgen der Bürger eingegangen werden soll. Ein wesentliches Anliegen sei dabei, so betonte Michael Schüßler weiter, dass das ehemalige Gaststättengebäude nicht zusätzlich zum Wohnhaus als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden soll.

Hans Zajic