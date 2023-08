Fluchtgeschichten: Wie eine syrische Familie nach Obernburg kam

Serie Teil 2: »Das Meer war schwarz«

Das Kleid und eine Babydecke erinnern die Frau aus Syrien an ihre Mutter. In die Decke wickelte sie auch ihre eigenen Kinder.

Darya heißt eigentlich anders, denn sie will anonym bleiben - und doch ihre Geschichte erzählen. Die 39 Jahre alte Syrerin ist vor zwölf Jahren mit ihrer Familie aus Homs geflohen, der 800.000 Einwohner-Stadt weit im Westen Syriens, südlich von Aleppo, nördlich von Damaskus. Nach mehreren Unterwegshalten kam sie fünf Jahre später mit ihrer Familie in Obernburg an, wo sie seither lebt. Für die Erlenbacher Ausstellung »Erinnerungsstücke« hat Darya die Geschichte ihrer Flucht erzählt und wie alle Ausstellungsteilnehmer einen Gegenstand vorgestellt, den sie mit ihrer Heimat verbindet. In dieser Serie stellen wir die Geschichten aus der Ausstellung nochmals vor.

DER AUFBRUCH

Ich komme aus Homs. Ich habe im Jahr 2011 zusammen mit meinem Mann und meiner sechs Monate alten Tochter Syrien wegen des Krieges verlassen. Zunächst sind wir von Aleppo aus mit dem Bus nach Libyen gefahren. Unser Ziel war Libyen, weil mein Mann dort einige Jahre zuvor bereits gearbeitet hatte, ein Teil der Familie dort auch lebte und in Libyen die gleiche Sprache gesprochen wird.

DIE FLUCHT ÜBERS MEER

Im Juli 2013 haben wir auch Libyen verlassen. Wir sind mit einem Schiff nach Lampedusa gefahren. Es war ein Schiff aus Holz, ohne Dach. Wir waren 216 Passagiere und wir saßen ganz eng nebeneinander. Wir starteten mitten in der Nacht, der Himmel war schwarz und das Meer war schwarz. Es wollten immer mehr Menschen auf das Schiff und wir hatten Angst, dass zu viele Menschen auf das Schiff kommen und wir sinken. Wir fuhren überstürzt los und stellten dann fest, dass kein richtiger Kapitän an Bord war. Ein junger Mann, der ein bisschen was von Schiffen verstand, steuerte das Schiff. Die Fahrt dauerte zwei Tage. Wir konnten in diesen zwei Tagen nicht aufstehen und es gab auch keine Toilette. Zwei Tage lang saß ich mit gesenktem Kopf auf dem Schiff. Ich war mit meiner zweiten Tochter schwanger und es ging mir sehr schlecht. Als wir in Lampedusa ankamen, wurde ich deshalb zuerst ins Krankenhaus gebracht. Wir hatten nur einen Rucksack und eine Tasche mit den Papieren. Diese Tasche ging auf der Fahrt über das Meer verloren. Von Lampedusa aus ging es weiter nach Rom. Dort blieben wir einen Monat.

DIE ANKUNFT IN MÜNCHEN

Von Rom aus fuhren wir nach München. In München gingen wir zur Polizei, die uns weiterhalf. Auch in München blieben wir einen Monat. Danach wurden wir nach Grafenau verlegt. Dort hatten wir für mich, meinen Mann und meine Tochter ein Zimmer. Die Küche, die Toilette und die Dusche waren für alle Bewohner. Im Februar 2014 kam dann meine zweite Tochter zur Welt. Ich wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Freyung gebracht. Mein Mann blieb mit meiner ersten Tochter in Grafenau zurück. Ich war ganz alleine und konnte die Sprache nicht verstehen. Die Krankenschwester hat mich vieles gefragt, aber ich habe die Fragen nicht verstanden und konnte nicht antworten. Das einzige deutsche Wort, das ich kannte war »Ja.« Später hat sich dann herausgestellt, dass die Papiere für meine Tochter deshalb falsch sind. Sie mussten geändert werden.

DER WEG NACH OBERNBURG

Seit Ende 2014 haben wir nun gültige Papiere. Wir sind nach Traunstein gezogen, wo wir eine kleine Wohnung bekommen haben. Aber ich war immer traurig. Es war so kalt es lag viel Schnee, ich konnte kein Deutsch sprechen. Mittlerweile hatte ich meinen Sohn geboren und war mit den drei kleinen Kindern immer allein. Mein Mann hatte zum Glück Arbeit gefunden und ging ja zur Arbeit. 2017 besuchten wir meine Schwester und meinen Bruder, die in Elsenfeld leben. Ein türkischer Freund meines Bruders hatte eine größere Wohnung in einem alten Haus in Obernburg. Dort konnten wir dann einziehen. Seit sieben Monaten leben wir jetzt in einer anderen Wohnung in Obernburg.

DIE SITUATION HEUTE

Meine zweite Tochter hat Probleme mit dem Sprechen und der Konzentration. Ich war mit ihr schwanger, als wir über das Meer flüchteten. Die Ärzte sagen, dass meine ungeborene Tochter meine große Angst mitbekommen hat und dass ihre Probleme daher kommen. Meine Eltern leben noch in Syrien. Die Eltern meines Mannes sind in die Türkei geflüchtet. Dort leben sie in dem Gebiet, in dem das große Erdbeben war. Ihre Wohnung ist nicht zerstört, aber aus Angst vor neuen Erdbeben leben sie auf der Straße. Mein großes Ziel ist es, noch besser Deutsch zu lernen. Wir leben hier in Deutschland und ich möchte mich hier in Deutschland selbständig zurechtfinden, auch wegen meiner Kinder. Es war für mich anfangs nicht so einfach, einen Deutschkurs zu besuchen, da die Kurse vormittags stattfinden und meine Kinder zu ganz unterschiedlichen Zeiten aus dem Kindergarten oder der Schule nach Hause kamen. Trotzdem habe ich die B1-Prüfung geschafft. Darüber freue ich mich sehr und meinen Führerschein habe ich auch gemacht.

DIE BABYDECKE

Ich habe aus meiner Heimat eine Babydecke und ein Kleidchen mitgenommen. Die Babydecke hat meine Mutter für mich genäht, als ich geboren wurde. In diese Decke wickelte ich auch alle meine Kinder. Das Kleidchen hat meine Mutter meiner ersten Tochter geschenkt.

hlin

Hintergrund: Ausstellung »Erinnerungsstücke« Unter dem Titel »Erinnerungsstücke - Geflüchtete aus Erlenbach erzählen ihre Geschichte« zeigte die Stadt Erlenbach im Juni eine Ausstellung mit Kurzbiografien und Fotos von sieben Geflüchteten, die am Untermain leben. Die Ausstellung erzählt Fluchtgeschichten anhand von Zitaten. Entstanden sind sie Gesprächen, die Annette Wohlmann, stellvertretende Schulleiterin des HSG Erlenbach, und Petra Münzel, ehemals Landtagsabgeordnete für die Grünen, führten. Auf mehreren Tafeln, gestaltet von Kunsterzieher Wolfgang Schwärzler, waren die Zitate zu lesen. Daneben bildete je ein Foto ein Erinnerungsstück ab, das die Befragten auf der Flucht begleitet hat. (hlin)