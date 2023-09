80 Prozent weniger Mehlschwalben in Sulzbach

Fliegende Glücksbringer verschwinden

Sulzbach 15.09.2023

Die Orte an denen Mehlschwalben ihr Nest bauen können sind heutzutage stark begrenzt.

Die Bedeutung der Vogelart lässt sich am Volksmund erkennen: Die Sprüche "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer" oder "Wo die Schwalben wohnen, da wohnt das Glück" sind seit Generationen fast allen bekannt. Winfried Korn, Mitglied der Naturschutzgruppe Sulzbach, sagt deshalb auch: "Mit Schwalben rennt man offene Türen ein."

Seit 42 Jahren führt die Naturschutzgruppe Schwalbenzählungen durch. Jährlich im Juli zählen sieben Mitglieder die sichtbaren Nester in frei zugänglichen Bereichen. Dabei ist es wichtig zu wissen, wie man die Tiere bestimmen kann. Vogel-Beobachter Michael Herrmann erklärt, man erkenne die Mehlschwalbe an ihrer blaugrauen Oberseite, der hellen Unterseite und einem hellen weißen Bürzel oberhalb des Schwanzes.

Der Vogel baue seine Nester an der Außenseite von Häusern, oft an Dachvorsprüngen. Diese Nester bewohnt er in unserer Region von April bis September oder Oktober. Zum Überwintern ziehen die Tiere dann bis zu 10.000 Kilometer weit in den Süden. "Die Mehlschwalbe ist ein Zugvogel und vielleicht auch deshalb ein kleiner Glücksbringer, denn wenn sie kommt, beginnt die schöne Jahreszeit", schwärmt Herrmann.

Vielfältige Ursachen

Die Ursachen für den drastischen Bestandsrückgang seien vielfältig, jedoch können alle auf den Einfluss des Menschen zurückgeführt werden, betont Manfred Horbelt, ein weiterer Schwalbenzähler. "So wie der Mensch den Schwalben Lebensraum gegeben hat, ist er auch dabei, ihnen diesen wieder zu nehmen und zu zerstören."

Das fange schon im Kleinen an, erklärt Horbelt. Viele Gärten würden mit Kies oder Beton aufgefüllt, sodass es weder Nahrung in Form von Insekten noch Baumaterial für die Nester gebe. Auch bei Hausrenovierungen gingen viele Nester verloren. Neue Farben würden zum Beispiel aufgrund ihres schmutzabweisenden Effekts von den Tieren für den Nestbau nicht angenommen, da sie keinen Halt böten. Zudem würden Nester oft entfernt. Bewohner seien sich oft nicht bewusst, dass das zu hohen Bußgeldern führen könne.

Neben dem Einfluss jedes Einzelnen sei auch die Landwirtschaft ein großes Problem. Monokulturen und Pestizide würden die Nahrungsgrundlage der Schwalben zerstören. Von der Politik würden sich die Naturschützer wünschen, dass sie landwirtschaftliche Betriebe weniger nach Fläche und mehr nach der Qualität der Bewirtschaftung subventionieren soll.

"Es ist wie bei allen anderen Tieren: Es fehlen die Lebensräume, die Nahrung und das Nistmaterial", fasst Johanna Leisner, ehrenamtliche Umweltbeauftragte des Marktes Sulzbach, zusammen. "Das führt dazu, dass sie keine Jungen bekommen und sich somit nicht vermehren."

Künstliche Nisthilfe, sogennante "Mehlschwalbenhotels", können der Population helfen sichere Orte für ihren Nestbau zu finden.

Künstliche Nisthilfen

Um den drastischen Rückgang zu stoppen, haben die Naturschützer verschiedene Maßnahmen ergriffen. Da sich einige Haushalte über die Verschmutzung durch die Schwalben beschweren, bietet die Gruppe an, Bretter unter den Nestern anzubringen. Das soll den Außenbereich des Hauses sauber halten.

Winfried Korn hält außerdem künstliche Nisthilfen für notwendig. Da die Tiere aber Koloniebrüter seien, brauche man viele Nester an einem Ort. Derzeit arbeite die Gruppe an einem Konzept dafür. Außerdem wolle die Gruppe interessierte Bürger bei einem Stammtisch über die Situation der Schwalben in Sulzbach informieren.

Lauren Seubert

Hintergrund: Auch Rauchschwalben in Sulzbach Neben Mehlschwalben können Vogelbeobachter laut den Naturschützern in Sulzbach auch Rauchschwalben sehen. Diese zeichnen sich durch einen roten Kehlfleck aus. Außerdem sind sie größer und haben einen tiefer gegabelten Schwanz als die Mehlschwalben, verrät Winfried Korn. Die Rauchschwalbe baut ihre Nester in Gebäuden und Ställen. Vor allem für die Landwirtschaft seien die Vögel deshalb nützlich. Sie helfen durch ihre kulinarischen Vorlieben, die Zahl der Fliegen im Stall zu schmälern. "Es gibt heute viel weniger Bauern und Vieh. Da dies immer mit den Rauchschwalben in Verbindung gebracht wird, ist es erstaunlich, dass die Anzahl der Nester seit 22 Jahren nahezu gleich geblieben ist", berichtet Korn. Um die Tiere im Flug auseinanderhalten zu können, hat Michael Herrmann einen Tipp: Man kann die beiden Arten anhand ihres Gesanges unterscheiden. Während Mehlschwalben "brrit-brrit" rufen, klinge es bei der Rauchschwalbe eher nach einem "witt witt".