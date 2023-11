FK Fuß-Pils Schneeberg entführt in einen turbulenten Hochzeitsrausch

Komödie "Junggesellenabschied" am 18. und 19. November

Schneeberg 10.11.2023 - 12:55 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Alle fünf Jahre erobert der FK Fuß-Pils Schneeberg die Bühnenbretter. Dieses Jahr verspricht das Lustspiel in drei Akten "Junggesellenabschied" zwei humorvolle und kurzweilige Aufführungen.

Der Freizeit- und Kulturverein (FK) Fuß-Pils Schneeberg präsentiert die Komödie anlässlich seines 40-jährigen Bestehens am Samstag, den 18. November um 20 Uhr und am Sonntag den 19. November um 15 Uhr in der Schneeberger Turnhalle. Die Premiere ist bereits ausverkauft. Für den Sonntag gibt es noch rund 110 Karten beim Lebensmittelgeschäft "Nah und Gut" und an der Abendkasse. Insgesamt 14 Darsteller wirken unter Regie von Matthias Kiel bei der Inszenierung mit. Musikalisch begleitet werden die Aufführungen von der Kapelle "O-Ton".

Alle fünf Jahre schmeißen sich die Schneeberger in Schale, proben fleißig, bringen eine Komödie auf die Bretter, begeistern damit jedes Mal 600 Zuschauer. Den Erlös spendet das Laientheater stets einem guten Zweck. So auch diesmal. Über die eine Hälfte darf sich die Kinderkrebsstation in Frankfurt; über die andere die Kirchenstiftung für die Renovierung der Zittenfeldener Kirchturmuhren freuen. Stets Komödien im Fokus, fiel dieses Jahr die Wahl auf das Lustspiel. Die Idee dazu hatte Hans Otto Lausberger, der den Vater und damit eine der Hauptrollen spielt.

Hans Otto Lausberger ist sozusagen gemeinsam mit Klaus Zerr und Mathias Kiel ein "alter Hase". Alle drei sind von Beginn und damit mittlerweile bei der vierten Aufführung dabei. Lausberger und Kiel suchen stets gemeinsam das Stück heraus. Da heißt es lesen, lesen, lesen. Auch schon Mal rund 30 Stücke, bis endlich das richtige gefunden ist, erinnert sich Kiel.

Für Kiel dürfte es dieses Jahr besonders spannend werden. Hat er vorerst seine Schauspielkarriere an den Nagel gehängt und auf dem Regiestuhl Platz genommen. "Ein bisschen Lampenfieber gibt es immer, aber ich denke, damit kann jeder gut umgehen. Meist ist die Generalprobe ein Fiasko und die Premiere dann top", gibt sich der frisch gebackene Regisseur, "Mädchen für Alles" und Initiator der FK Fuß-Pils Theatertruppe zuversichtlich.

Seit rund einem Jahr laufen die Vorbereitungen. Begonnen mit der ersten Leseprobe im November 2022, kreierte die dynamische Gruppe viele Eigentexte um das Grundgerüst von Autorin Regina Rösch, stellte selbst die Kostüme zusammen und probt derzeit zwei Mal die Woche, bis alles sitzt und der Trubel um den Bräutigam und Sohn des Hauses Manfred Häuslein (Philipp Lausberger) seinen Laufen nehmen kann.

Jennifer Lässig

Hintergrund: Mitwirkende beim Lustspiel "Junggesellenabschied" Darsteller: Hans Otto Lausberger, Alexandra Königer, Philipp Lausberger, Amelie Bischof, Bernhard Pfeiffer, Petra Berberich, Klaus Zerr, Regina Thiry, Sonja Dolzer-Lausberger, Erwin Schneider, Sandro Schäfer, Michael Kiel, Walter Wunderlich Regie: Mathias Kiel Souffleur: Kurt Repp Bühnenbau: Stefan Albert, Bertram und Sandro Schäfer, Mathias Kiel, Stephan Ort, Walter Wunderlich. jel