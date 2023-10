Fit genug für den Polizeiberuf?

Sport-Test in Elsenfeld

Elsenfeld 16.10.2023 - 14:20 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beim Bankdrücken mussten die Bewerber eine Langhantel nach oben drücken und wieder absenken. Sportübungsleiter Markus Günther von der Kripo Aschaffenburg (links) und Karrierelotsin Ellen Günther von der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Obernburg geben Tipps und Anweisungen. Beim Springen über die Kleinbank mussten die Teilnehmer in 30 Sekunden beidbeinig eine Kleinbank überspringen. Polizeipraktikantin Sabine Schmitt (rechts) beobachtet die Teilnehmer und gibt gute Ratschläge. Beim Cooper-Test musste man in zwölf Minuten so viele 100-Meter-Streckenabschnitte wie möglich laufen. Aaron Neuendorf (14) aus Stockstadt. Einstellungsberaterin Jessica Seifert. Justin Wepinski (15) aus Mainaschaff. Malea Enders (14) aus Heigenbrücken. Praktikantin Sabine Schmitt (19) aus Leidersbach. Theresa Zechannig (15) aus Obernburg.

Bei diesem sportlichen Test, der heuer zum dritten Mal angeboten wurde, mussten vier verschiedene Übungen absolviert werden, die auch beim Einstellungstest der Polizei gefordert werden. Insgesamt waren 82 Bewerber und 15 Interessenten mit ihren Familien zur Cop Challenge gekommen. Der jüngste Teilnehmer war 13 Jahre, der älteste 32 Jahre alt.

Kondition, Koordination

»Um eine Ausbildung bei der Polizei zu absolvieren, müssen im Bewerbungsverfahren unterschiedliche Aufgaben erfüllt werden«, betont Einstellungsberaterin Jessica Seifert. Eine davon ist ein Sporttest, um Kraft, Koordination und Ausdauer zu testen. Seifert betont, dass über 30 Prozent der Bewerber trotz Vorbereitungen beim Sporttest durchfallen. Die Einstellungsberaterin vermutet, dass viele den Einstellungstest unterschätzen. »Es ist zwar ein Fitnesstest und es ist Kraft dabei, aber es sind Übungen, die nicht alltäglich sind, und deswegen sollte man sich einfach darauf gut vorbereiten.«

Auch Corona spiele derzeit bei der Fitness sicherlich eine Rolle, meint Seifert. Deshalb habe die Polizei die Sporttest Challenge ins Leben gerufen. Und weil die so erfolgreich war, habe man sich entschlossen, diesen Test in diesem Jahr zu wiederholen. Unter Echtzeitbedingungen könne der Test an einem Tag am Stück komplett absolviert werden.

Wie fit müssen künftige PolizistInnen sein?

Noten in vier Disziplinen

Getestet werden vier Disziplinen (siehe Hintergrund). Neben der Kraftmessung an der Hantelbank gibt es das Kleinbankspringen, einen Pendellauf und zum Abschluss einen Cooper-Test. Polizeibeamte geben Tipps, wie die Übungen am besten gemeistert werden können. Die können gerade beim Thema Zeitfaktor enorm helfen, denn die Ausführung der einzelnen Übungen ist sehr wichtig. Die Einstellungsberaterin erklärt, dass beim Test Noten von 1 bis 6 vergeben werden. Den Test muss man insgesamt mit mindestens 4,5 bestehen. »Deshalb kann man sich auch in der einen oder anderen Disziplin eine kleine Schwäche erlauben.«

Polizei-Praktikantin Sabine Schmitt (19) aus Leidersbach hat auf der Mittelschule in Elsenfeld den M-Zweig absolviert und anschließend im Industrie Center Obernburg schon eine Ausbildung zur Textillaborantin absolviert. »Ich wollte eigentlich schon immer zur Polizei, doch als ich damals aus der Schule gekommen bin, war ich noch zu jung dafür. Deshalb habe ich dann ein Schülerpraktikum gemacht.« Derzeit macht die junge Frau ein Vorpraktikum und kann in der Dienststelle schon mal in den Beruf hineinschnuppern. Sie freut sich schon darauf, im März fängt bei der Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg anfangen zu können. Allen, die den Sporttest der Cop Challenge einmal absolvieren wollen, rät sie durchaus, sich möglichst gut auf die sportliche Herausforderung vorzubereiten und zu trainieren, denn: »Einfach hingehen und zu sagen, das schaffe ich locker, funktioniert nicht.«

Weitere Infos im Internet: https://www.main-echo.de/region/quiz-sind-sie-fit-genug-um-polizist-zu-werden-art-7854674

Martin Roos

Hintergrund: Sporttest-Challenge Bei der Sporttest-Challenge müssen vier Übungen absolviert werden, die auch beim Einstellungstest der Polizei gefordert werden. Bei der ersten überspringt man in 30 Sekunden beidbeinig eine 31 Zentimeter hohe und 34 Zentimeter breite Kleinbank. Die Anzahl der Sprünge, die man schafft, ergibt eine Note. Beim Pendellauf sprintet man zwischen zwei Kleinbänken, die im Abstand von zehn Meter zueinander stehen, viermal hin und zurück. Man muss die Bank überspringen, ein auf dem Boden liegendes Seil aufheben, mitnehmen und wieder ablegen. Man hat bei der Übung zwei Versuche, die bessere Note zählt. Beim Bankdrücken muss man eine Langhantel aus Brust, Schultern und Armen nach oben drücken und wieder absenken. Das Hantelgewicht beträgt 45 Prozent des Körpergewichts bei Frauen und 60 Prozent bei Männern. Das Mindestgewicht beträgt 22,5 Kilogramm. Beim Cooper-Test muss man in zwölf Minuten so viele 100-Meter-Streckenabschnitte wie möglich laufen. Für die Notengebung zählen nur vollständig gelaufene Abschnitte. ro

Stimmen zur Sporttest-Challenge Aaron Neuendorf (14) aus Stockstadt: Ich will Polizist werden, weil man da Menschen helfen kann. Wenn es mit der Polizei nicht klappt, will ich Optiker werden. Der Test war relativ schwer und anstrengend. Da ich in meiner Freizeit Handball spiele, habe ich vorher trainiert. Justin Wepinski (15) aus Mainaschaff: Polizeibeamter ist mein Traumberuf, weil der Beruf sehr abwechslungsreich ist. Ich habe in der Schule erfahren, das es so einen Test gibt. Der Sporttest war anstrengend aber ich mache in der Freizeit Thaiboxen und bin deshalb gut trainiert. Theresa Zechannig (15) aus Obernburg: Ich kann mir gut vorstellen, Polizistin zu werden. Die Ausbildung ist sehr spannend und man kann den Menschen helfen. Der Sporttest war anstrengend den ich mir einfacher vorgestellt habe. Am schwersten war das Bankdrücken, da man das unterschätzt und vorher nicht üben kann. Wenn's mit der Polizei nicht klappt, will ich Krankenschwester oder Ärztin werden. In den Herbstferien mache ich ein Praktikum bei der Polizei. Malea Enders (14) aus Heigenbrücken: Polizistin ist mein Traumberuf, weil er sehr abwechslungsreich ist und man nicht nur im Büro sitzt. Andere Berufswünsche habe ich eigentlich nicht. Erfahren habe ich von dem Test beim Berufswegekompass. Den Sporttest fand ich sehr schwer. Das Schwerste war das Kleinbankspringen. In meiner Freizeit reite ich, bin bei der Jugendfeuerwehr und im Schützenverein. Praktikantin Sabine Schmitt (19) aus Leidersbach: Den Sporttest hatte ich Ende Mai gemacht. Ich spiele ja in meiner Freizeit Handball und gehe zwei bis dreimal in der Woche ins Fitnesstudio. Wenn man sich gut vorbereitet hat, ist der Test zu schaffen. Man muss aber dafür etwas tun. Einfach hingehen und zu sagen, das schaffe ich locker, funktioniert nicht. Einstellungsberaterin Jessica Seifert: Über 30 Prozent der Bewerber fallen trotz Vorbereitungen beim Sporttest durch. Wir vermuten, dass viele Bewerber den Einstellungstest unterschätzen. Beim Test werden Noten von 1 bis 6 vergeben. Den Test muss man insgesamt mit mindestens 4,5 bestehen. Deshalb kann man sich auch in der einen oder anderen Disziplin eine kleine Schwäche erlauben. ro