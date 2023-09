Firma Mainmetall feiert 75-jähriges Bestehen

Wirtschaft: Andreas Leeger verkündet Rückzug aus Geschäftsleitung - 1700 Gäste im Festzelt des Lechnerwirts

Miltenberg 10.09.2023 - 11:00 Uhr 2 Min.

Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden haben am Samstag im Festzelt in Miltenberg das Firmenjubiläum "75 Jahre Mainmetall" gefeiert.

Als Moderator des Abends stand Wolfgang Leikermoser, bekannt von Antenne Bayern auf der Bühne, der mit launigen Sprüchen durch den Abend führte und dem Lechnerwirt bescheinigte, das »geilste Festzelt Deutschlands« gebaut zu haben.

Betrieb in vierter Generation

Andreas Leeger, Geschäftsführer der Mainmetall, betonte in seiner Begrüßungsrede, dass die erfolgreiche Firmengeschichte nicht ohne engagierte Mitarbeiter, Lieferanten, Partnerfirmen und Kunden möglich gewesen wäre. Er ging auf die wesentlichen Stationen der Firmengeschichte ein, die mit seinem Großvater begann und nun mit seinem Sohn Tobias in die vierte Generation geht. Nach dem Mauerfall expandierte die Mainmetall in die neuen Bundesländer, im Rhein-Main-Gebiet kamen weitere Standorte hinzu. Thomas Leeger wurde 1993 in die Geschäftsführung berufen und seit 2016 gehört Tobias Leeger zur Führungsriege.

Zu jeder Zeit habe das Wohl der Mitarbeiter eine ganz wichtige Rolle gespielt, betonte Andreas Leeger, der Leitspruch der Mainmetall »Der Mensch im Mittelpunkt« werde von dem Familienunternehmen gelebt.

Andreas Leeger nahm diesen Abend zum Anlass, seinen Rückzug aus dem operativen Geschäft bekannt zu geben. Sein Sohn Tobias übernimmt die Geschäftsleitung zum 1. Oktober und wird mit Stefan Hasenstab die neue Zweierspitze der Mainmetall bilden. »Wir sind und bleiben ein Familienunternehmen«, betonte Andreas Leeger. In die Zukunft geschaut sieht er viele Herausforderungen auf die Branche zukommen. Der Einsatz von Wärme, Wasser und Energie stelle alle vor große Aufgaben. Qualität muss immer an erster Stelle stehen, forderte er, Ehrlichkeit, Zufriedenheit und Spaß an der Arbeit sollten aber auch Teil der täglichen Arbeit sein. Abschließend dankte er allen, die zum Gelingen dieses Festes beitrugen.

Wertvolle Arbeitsplätze

Bürgstadts Bürgermeister Thomas Grün lobte in seinem Grußwort den unternehmerischen Mut und Weitblick, die besondere Risikobereitschaft, Führungsgeschick und »die persönlichen Belange überwiegend hintanzustellen«. Nur so lasse sich die Erfolgsgeschichte der Mainmetall erklären und fortschreiben. Die Marktgemeinde partizipiere an dem Erfolg der Mainmetall nicht nur in finanzieller Sicht. Die sicheren Arbeits- und Ausbildungsplätze seien gerade in heutiger Zeit unendlich wertvoll. Hinzu komme das Engagement für die Gemeinschaft, als Förderer und Mäzen. Dafür könne man sich nur bedanken, so Thomas Grün.

Schließlich kam ein jahrzehntelanger Geschäftspartner zu Wort. Markus Florian von der Firma Mosecker ging auf die Bedeutung von Familienunternehmen ein, die nicht in Quartalen denken, sondern in Generationen. Die Branche meistere derzeit eine Energiewende mit hysterischer Konjunktur nach einer Pandemie mit Lieferengpässen und unzähligen Vorgaben und Verordnungen. »Alles andere als eine langweilige Branche in ruhigem Fahrwasser«, so Florian, der abschließend die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit würdigte.

asz