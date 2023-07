Finanzamt-Neubau verschärft Parkplatznot in Obernburg

Anwohner äußern Bedenken bei Info-Veranstaltung in Stadthalle

Obernburg 19.07.2023 - 16:52 Uhr 2 Min.

Planspiele in der Stadthalle: Interessiert begutachten Anwohner die Architektenentwürfe für das neue Finanzamt in Obernburg.

Bürgermeister Dietmar Fieger informierte die etwa 50 Besucher der Veranstaltung gemeinsam mit Vertretern der derzeit an der Umsetzung beteiligten Behörden und Planungsbüros über die geplante Baumaßnahme. Er betonte, dass man noch in einer frühen Planungsphase sei und dies jetzt eine erste Information der Öffentlichkeit. Im weiteren öffentlichen Verfahren könnte diese ihre vorhandenen Bedenken noch einbringen, die dann im Stadtrat auf Realisierbarkeit abgewogen werden.

Über die Grundlagen der Gebäudeerrichtung informierten Christian Geißler und Michael Weigelt vom Staatlichen Bauamt Aschaffenburg. Sie skizzierten den bisherigen Verlauf, erläuterten die Projektziele, die Machbarkeitsstudie, den Raum- und Gebäudeanforderungen durch den Nutzer und nannten die Fachbüros, deren Beauftragung bisher schon bekannt ist. Eva Bürgelen von der Planungsgruppe Darmstadt stellte die Grundlagen des Flächennutzungsplans vor; Klaus Settmann und Robert Kürz von der mit der Planung des Gebäudes beauftragten Architekturbüros Schwinde aus München beschrieben die Funktionalität des Gebäudes und der Außenflächen sowie die Grundrissplanung.

»Gut durchdacht«

Die Anwesenden nutzten ausführlich die Möglichkeit, ihre Wünsche und Anregungen vorzubringen. Stefan Roos fand die Pläne gelungen und gut durchdacht. Es entstehe ein moderner Bau mit neuester Technik. Er regte an, die Ein- und Ausfahrten der Parkplätze als Einbahnstraßen anzudegen. Sven Schuck fand es gut, dass der Platz »endlich sinnvoll genutzt wird« und eine temporäre Nutzung wie etwa durch eine Flüchtlingsunterkunft nicht mehr möglich sei. Ein Amt per se sei kein schlechter Nachbar: »Da findet zwar tagsüber mehr Publikumsverkehr, aber nach Feierabend keinerlei Aktivität mehr statt.«

Wie bereits zuvor von Roland Baum eingewandt, schnitt auch Sven Schuck die Problematik der Stellplätze an. Da sei die Planung noch nicht ausgegoren genug, denn es seien bereits heute deutlich zu wenige Parkplätze in dem Gebiet. Ausgangspunkt aller Überlegungen müsse die aktuelle Situation vor Ort sein. »Auf engstem Raum befinden sich Feuerwehr, Rotes Kreuz, die Stadthalle, das Pfarrheim Pia Fidelis und das Schulzentrum mit Parkplatzbedarf in unmittelbarer Nähe«, so Schuck, »und jetzt kommt noch das Finanzamt hinzu.« Alle wollten parken und daher sei jetzt die Situation schon sehr angespannt. Nach dem Bau des Gebäudes würden etwa 60 öffentliche Parkplätze nicht mehr vorhanden sein, was die Situation deutlich verschlimmere.

Vorschlag: Tiefgarage

»Wenn von den Verantwortlichen gesagt wird, dass mehr Plätze neu geschaffen werden als vorhanden sind, stimmt das nur bedingt«, kritisierte Schuck. Diese Parkflächen stünden tagsüber ausschließlich Mitarbeitern und Besuchern des Finanzamts zur Verfügung. Aktuell hingegen parkten hier tagsüber überwiegend Schüler und Menschen, die in der Stadt arbeiten und für die dann künftig tagsüber keine Parkplätze mehr bereitstünden, wenn sie benötigt würden. Problematisch sei, dass die Verwaltung sich bisher weigere, Anwohnerparkplätze zu schaffen. Schuck schlug vor, eine Tiefgarage zu errichten, um die Situation zu entschärfen. Wenn München nicht bereit sei, die Kosten dafür zu tragen, solle sich doch die Stadt Obernburg an den Kosten beteiligen, denn es sei jetzt eine gute Gelegenheit, die Parkprobleme zu lösen.

Timo Bitter gab zu bedenken, dass zwar 65 Stellplätze vorgesehen seien, davon aber 22 für Elektrofahrzeuge reserviert, die dann auch ausschließlich von E-Autos belegt werden dürfen. Auch Sonja Elbert nannte die jetzige Parksituation schon angespannt: »Die Leute fahren umher, suchen Parkplätze und wenn sie keine finden, stellen sie sich sogar in unsere Einfahrt.«

Hans-Jürgen Freichel

Hintergrund: Finanzamt Obernburg Die neuere Geschichte des Finanzamtes Obernburg beginnt 1972 mit der Gebietsreform. Damals wurde zwischen Obernburg und Miltenberg heftig gestritten, wer den Landkreissitz bekommt. Miltenberg machte das Rennen und wurde Kreisstadt. Um den Schmerz und die Trauer der Obernburger zumindest etwas zu mildern, bekam die Stadt die Zusage, auf jeden Fall den Hauptsitz des Amtsgerichts und des Finanzamts zu behalten. Im selben Jahr erwarb der Freistaat bereits die jetzige Fläche für den Neubau, ohne dass mit den Planungen begonnen wurde. Spätere Bemühungen im Zuge des entstehenden Wohngebietes für junge Familien, die Fläche zurückzukaufen, waren erfolglos, aber mit Erlaubnis durfte die Fläche durch die Stadt genutzt werden.