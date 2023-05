Filmdreh auf der Kollenburg: Sage aus dem Odenwald verfilmt

Larissa Anton im Interview

Collenberg 12.05.2023 - 13:56 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Stefan Pescheck und Larissa Anton beim Dreh auf der Kollenburg

Frau Anton, was fasziniert Sie an Odenwälder Sagen, dass Sie bereits den zwanzigsten Film darüber drehen?

Sagen an sich sind schon seit meiner Kindheit ein Thema. Ich bin mit Märchenplatten groß geworden und habe später auch gerne Sagen gelesen. Als junge Frau habe mich lange in der Mittelalterszene bewegt. Den Odenwald hat es dann eigentlich nur deshalb getroffen, weil es die für mich nächstgelegene Region ist. Der Odenwald ist sehr vielschichtig an Landschaften und historischen Sehenswürdigkeiten. Also warum dann nicht hier drehen und das zeigen?

Sie drehen die Filme ja nicht hauptberuflich. Wie finanzieren Sie die Drehs?

Durch meinen Brotberuf als Grundschullehrerin.

Zeigen Sie die Filme auch Ihren Schülern?

Teilweise. Die meisten Filme sind als komplette Filme für Kinder ein bisschen zu lang. Meine Filme bestehen immer aus drei Elementen. Der Sagenteil, der Infoteil und den "Touristikteil", also die sehenswerten Natur- und Kulturdenkmäler. Die Dokumentationsteile sind für die Kinder oft nicht so interessant.

Wie viele Odenwaldthemen gibt es denn noch, die Sie verfilmen möchten?

Der zwanzigste Film ist der letzte. Er hat ein Thema, das ich seit Jahren immer wieder weggeschoben habe, weil der Aufwand sehr hoch ist. Beispielsweise für die Suche nach Drehorten. Aber die Sagen brauchen auch viele Gewandungen. Und ein Ritter ohne Pferd ist eigentlich auch kein Ritter. Es ist schwer Darsteller zu finden, die auch reiten können. Und noch schwerer jemanden zu finden, der ein Pferd für den Dreh verleiht, ohne den Darsteller zu kennen.

Wie kam es dazu, dass Sie auf der Kollenburg gedreht haben?

Meistens suche in nach intakten Burgen. Aber für die Sage von der Burg Windeck habe ich nach einer schönen Ruine gesucht. Die Burg Windeck ist nicht dafür geeignet, ein authentisches Mittelaltergefühl zu vermitteln. Sie wurde touristisch aufgearbeitet. Der Asphaltweg führt direkt zum Burgtor, außenrum sind Parkplätze, innen steht ein Plastikzelt für die Gastronomie. Das war alles nicht verwunschen genug. Da fiel mir dann die Kollenburg ein.

Maximilian John

Hintergrund: Dreh und Veröffentlichung Larissa Anton verfilmte die Sage der Burg Windeck innerhalb eines Tages. Aktuell ist geplant, dass der Film nach Fastnacht 2024 zu sehen sein wird. Anton zeigt ihre Filme auf Einladung in Kirchen, Geschichtsvereinen oder kleinen Kinos. Einzelne Sagen-Episoden sind auf ihrem YouTube-Kanal "Larissa Anton" zu sehen