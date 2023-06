Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Feuerwehrhaus-Neubau in Rüdenau nimmt erste Hürde

Raumkonzept gebilligt, jetzt geht es um Finanzierung

Rüdenau 22.06.2023 - 16:15 Uhr 3 Min.

In den vergangenen Monaten hatten mehrere Besprechungen über die Gestaltung des Neubaus stattgefunden, der an der Rathausstraße/Ecke Schulstraße entstehen soll. Beteiligt war neben der Feuerwehr auch die Arbneitsgruppe Feuerwehrgerätehaus, abgestimmt wurde das Konzept mit Kreisbrandrat Martin Spilger. Das Gebäude soll auf dem etwa 1500 Quadratmeter großen Parkplatz gegenüber dem Rathaus mit einer Nutzfläche von 550 Quadratmetern errichtet werden. Das dortige Basketballfeld soll auf den notwendigen Parkplätzen erhalten bleiben, auf dem Dach könnten eine Photovoltaikanlage und an dem Gebäude öffentliche E-Ladestationen vorgesehen werden. Möglich seien zwei unterschiedliche, flachgeneigte Dachformen, um die Sonnenenergie optimal auszunutzen.

Das Raumprogramm des zweistöckigen Gebäudes sieht im Erdgeschoss eine Halle mit zwei Stellplätzen für Fahrzeuge vor, im oberen Bereich ist eine Empore als Lager vorgesehen. Der Gebäudetrakt daneben beherbergt im Erdgeschoss eine kleine Werkstatt, die Umkleide- und Sanitärräume für Frauen und Männer, sowie einen Technikraum. Angegliedert ist in einem Garagenanbau der Stellplatz für das vorhandene Notstromaggregat auf einem Anhänger. Im Obergeschoss, mittels Aufzug barrierefrei zugänglich, ist ein größerer Schulungsraum mit kleiner Küche, ein Besprechungs- und Verwaltungsräume, Kleiderkammern und die Toiletten. Derzeit wird mit Gesamtkosten einschließlich PV-Anlage, Außenanlagen, Gebäudetechnik und -ausstattung von 3,2 Millionen Euro gerechnet. Das Gebäude könnte in zwei Bauabschnitten errichtet werden.

Kritik an Zeitdruck

Die Kostenentwicklung war dann Hauptthema, denn bei den Haushaltsberatungen sei laut Anja Mühling noch ein Betrag von maximal zwei Millionen Euro genannt worden. Christof Farrenkopf bemängelte, dass jetzt, da eine konkrete Bausumme genannt wurde, dem Gremium nicht die Zeit gelassen werde, noch einmal die Planung auf Einsparmöglichkeiten zu untersuchen. Hier werde seitens der Verwaltung, die auf eine sofortige Entscheidung dränge, ein unnötiger Zeitdruck erzeugt. Wenn eine Entscheidung statt an diesem Tag in der nächsten Sitzung getroffen werde, sei das immer noch ausreichend. Prinzipiell sei er mit der Raumplanung zwar einverstanden, wenn das Gebäude aber preiswerter geplant werden könne, sollte man die Chance nutzen. Entscheidend sei für ihn "die Frage, ob wir uns überhaupt eine solche Investition leisten können".

Bürgermeisterin Monika Wolf-Pleßmann entgegnete, dass heute nur das Raumkonzept zur Entscheidung anstehe. Das müsse von der Regierung von Unterfranken genehmigt werden. Eventuell kommen von dort weitere Forderungen, auch Kreisbrandinspektor Martin Spilger müsse seine Zustimmung geben. Wenn diese dann vorliegen, können das Gebäude und seine Ausstattung nochmals auf Einsparmöglichkeiten untersucht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt mache das wenig Sinn. Natürlich könne das Projekt heute noch gestoppt werden. Seitens der Verwaltung erwartete Verwaltungsleiter Bernd Geutner ein Signal des Gremiums, ob es weitergeht und wies darauf hin, dass es mit dieser Machbarkeitsstudie darum gehe, ob an diesem Standort ein Feuerwehrgerätehaus überhaupt möglich sei.

Hans-Jürgen Freichel

Gemeinderat in Kürze Hochwasserschutz: Zur möglichen Umsetzung eines integralen Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzeptes der Gemeinde Rüdenau und dem Markt Kleinheubach auf einer Fläche von 20 Quadratkilometern bestehen zwei Handlungsoptionen. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, das Konzept im geförderten Verfahren abzuwickeln, auch wenn die Realisierung dadurch etwa zwei Jahre länger dauert als ohne Fördergelder. Die Planungskosten werden auf etwa 70.000 Euro netto geschätzt, wovon die Gemeinde bei einer Förderung von 75 Prozent lediglich einen Eigenanteil von bis zu 18.000 Euro tragen muss. Kommunal-App: Eine Bürgerinformations-App soll künftig das digitale Angebot Rüdenaus ergänzen. Nach kurzer Beratung wurde beschlossen, keine eigene App für die Gemeinde einzuführen, sondern sich an einer für die Verwaltungsgemeinschaft zu beteiligen. Wenn die drei Kommunen mitmachen, belaufen sich die einmaligen Installationskosten auf 3800 Euro, die monatlichen Kosten auf 365 Euro. Die Beträge werden im Rahmen des Verteilungsschlüssels auf die Gemeinden aufgeteilt. Seniorennachmittag: Die katholische Kirchengemeinde sieht sich nicht mehr in der Lage, einen Seniorennachmittag im Wechsel mit der politischen Gemeinde auszurichten. Als Konsequenz wurde bei einer Gegenstimme beschlossen, dass diese Nachmittage künftig als Gemeinschaftsveranstaltung mit den weiteren Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft angeboten werden. Ehrenordnung: In der Sitzung im April wurde eine neue Ehrenordnung beraten und Änderungen festgesetzt. Die überarbeitete Ehrenordnung wurde in der Sitzung vorgestellt und einstimmig angenommen. Sie tritt rückwirkend zum 15. Juni in Kraft. Krabbelgruppe: Da kein gemeindlicher Raum zur Verfügung steht, nutzt die Krabbelgruppe außer in den Sommermonaten den Pfarrsaal für ihre wöchentlichen Treffen. Auf Antrag der Gruppe beschloss der Gemeinderat die Übernahme der Mietkosten von zehn Euro pro Termin durch die Gemeinde für das Jahr 2023.