Feuerwehren der Stadt Erlenbach üben die Zusammenarbeit

Schwerer Verkehrsunfall simuliert

Erlenbach a.Main 30.10.2023 - 13:56 Uhr 2 Min.

Einsatzübung der Feuerwehren der Stadt Erlenbach. Die Feuerwehren aus Streit, Mechenhard und Erlenbach üben die Zusammenarbeit bei einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Armin Lerch

Ausgedacht hat sich dieses Szenario Carsten Breunig, Kommandant der Feuerwehr Erlenbach. Sein Ziel ist es, die Zusammenarbeit der Erlenbacher Stadtteilfeuerwehren zu üben und zu vertiefen. Möglich wurde die Übung durch die aktuelle Sperrung der Straße, die Fahrbahndecke wird derzeit erneuert. Ideale Bedingungen für die Feuerwehr, eine so aufwendige und nicht angekündigte Übung vorbereiten zu können. Bewusst wurde ein anspruchsvolles Szenario gewählt, das die Feuerwehrleute aus den verschiedenen Ortsteilen nur gemeinsam lösen können. Ihre gemeinsame Aufgabe ist es, die Verunfallten möglichst schonend aus den Fahrzeugen zu retten.

Gemeinsam zum Ziel

Die Feuerwehr aus Streit trifft mit ihrem Löschfahrzeug als erstes an der Einsatzstelle, nicht weit nach dem Ortsausgang, ein. Verstärkung ist aus Mechenhard und Erlenbach bereits unterwegs. Doch zunächst muss Kommandant und Einsatzleiter Stefen Stahl mit seiner Mannschaft die Situation allein bewältigen. Ausgerüstet mit einer Taschenlampe leuchtet er in die Unfallwagen und versucht, sich einen Überblick über die Einsatzstelle zu verschaffen. Die Unfallstelle ist viel zu groß für die ersten Einsatzkräfte aus Streit. Stahl muss Schwerpunkte setzen und seine Kräfte gezielt dort zum Einsatz bringen, wo die Hilfe am dringendsten erforderlich ist.

Wenige Minuten später trifft die erste Verstärkung aus Mechenhard ein. Die Kameraden bringen in ihrem Fahrzeug einen ersten hydraulischen Kombi-Spreizer mit. Wertvoll in dieser Situation ist die Tatsache, dass die Mechenharder Feuerwehrleute eine First-Responder-Einheit mit entsprechend medizinscher Ausrüstung besitzen. Feuerwehrleute steigen in die verunfallten Fahrzeuge, um die Verletzten zu betreuen. Zeitgleich werden mit den vorhandenen technischen Mitteln Fahrzeuge gegen Wegrutschen gesichert und die ersten technischen Rettungsmaßnahmen eingeleitet.

Jetzt trifft auch der Löschzug mit schwerem technischen Gerät aus Erlenbach ein. Einsatzleiter Stefen Stahl hat jetzt 43 Feuerwehrleute zur Verfügung und kann jedem Unfallwagen ausreichend Mannschaften und Gerätschaften zuteilen. Seine Erkundung hatte ergeben, dass sich in dem Lastwagen und drei weiteren Personenwagen insgesamt sieben Verletzte befinden. Die Befreiung der Opfer gestaltete sich schwierig. Die Übungsvorbereiter hatten die Fahrzeuge in richtige Unfallwagen verwandelt. So müssen sich die Feuerwehrleute Schritt für Schritt zu den Verletzten vorarbeiten.

Alle Insassen befreit

Es sind nur 18 Minuten seit der Alarmierung vergangen, als ein Kind als erstes Unfallopfer aus einem der Fahrzeuge gerettet wird. Nach weiteren 15 Minuten ist der erste Unfallfahrer mit technischem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit, der Zweite nur eine Minute später. Während die technische Rettung der restlichen Verunfallten weiter läuft, suchen die frei werdenden Kräfte den angrenzenden Wald nach weiteren Opfern ab. Durch das Unfallgeschehen hätten Mitfahrer aus dem Auto geschleudert werden können. Nach 50 Minuten sind schließlich alle verunfallten Insassen befreit.

Sebastian Zimmer beobachtete als zuständiger Kreisbrandmeister die Übung und zeigte sich bei der anschließenden Besprechung mit der Leistung der Erlenbacher Feuerwehrleute mehr als zufrieden.

Aler