Feuerwehr und THW üben Flächenbrandbekämpfung

Anhaltende Trockenheit erhöht Brandgefahr

Elsenfeld 23.07.2023 - 10:15 Uhr < 1 Min.

Gemeinsam übten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk in Schippach die Bekämpfung von Flächenbränden. Wasser marsch! Aus vollen Rohren bekämpfen die Feuerwehrleute bei der Großübung auf dem Sportplatz einen Flächenbrand.

Kurz nach 19 Uhr wurden die Einheiten zu dem angenommenen Feuer auf dem Sportplatz in Schippach alarmiert. Binnen weniger Minuten trafen die ersten Kräfte ein. Während das THW und die Elsenfelder Feuerwehrkräfte an der nahegelegenen Elsava Wasserentnahmestellen einrichteten, wurde am Sportplatz Wasserwerfer und Drehleiter in Stellung gebracht.

Der nahgelegene Radweg wurde gesperrt und ein Löschwasserbehälter aufgebaut. Mehrere Förderleitungen wurden verlegt. Binnen kurzer Zeit lief die Brandbekämpfung aus mehreren Rohren. Nach rund eineinhalb Stunden waren die Übungsziele erreicht und die gut 50 Einsatzkräfte konnten mit dem Rückbau beginnen.

Übungsleiter Peter Loschert zeigte sich mit dem Übungsverlauf zufrieden. Unter anderem seien die Kommunikation zwischen den Einheiten, die Wasserentnahme und die Wasserförderung Schwerpunkte der Übung gewesen. rah

Ralf Hettler