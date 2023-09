Festwirt, Polizei und Schausteller ziehen positive Bilanz der Michaelismesse

Zehn Ta­ge Mi­chae­lis­mes­se lie­gen hin­ter Mil­ten­berg. Zehn Ta­ge, an de­nen die Be­su­cher Fahr­ge­schäf­te aus­pro­bier­ten, sich an Markt­stän­den mit al­ler­lei Wa­ren ein­deck­ten und im Fest­zelt die Blas­mu­sik ge­nos­sen. Doch wie war das größ­te Volks­fest am Un­ter­main aus Sicht der Schau­s­tel­ler, des Fest­wirts und der Po­li­zei? Für un­se­re Main-Echo-Um­fra­ge zie­hen sie und wei­te­re Akteu­re ei­ne Bi­lanz der Mi­chels­mess'.