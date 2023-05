Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Feststimmung auf Erlenbacher Wengertstreppen

Erlenbach a.Main 19.05.2023 - 17:38 Uhr < 1 Min.

Weingenuss zwischen den Reben am Erlenbacher Hochberg" hieß es beim 13. Erlenbacher Wengertstreppenfest.

Vorbei am Pavillon, dem schönen Aussichtspunkt, ging es die Treppen hinauf auf den oberen Weinbergsweg, dem wohl schönsten Stück des Fränkischen Rotweinwanderweges. Oder unterhalb entlang auf den mittleren Weinbergsweg bis um Einstieg in den Churfrankensteig. Die 2009 eröffnete Treppenanlage mitten in den Weinbergen verbindet die beiden Weinbergswege.

Auf den zwei Ebenen hatten die Weingüter Albert Waigand und Dieter Zöller sowie die Weinbaubetriebe Thomas Reis, Simon Almritter und Siggi Spielmann ihre Stände aufgebaut. Da war stellenweise kaum ein Durchkommen möglich. Tausende Besucher - und nicht nur Väter - genossen bei schönstem Wetter die traumhafte Aussicht mit den Köstlichkeiten der Winzer. Auch die Erlenbacher Weinprinzessin und weitere Hoheiten aus der Umgebung gaben sich die Ehre.

Christel Ney