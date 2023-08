Festgottesdienst mit Domkapitular Helmut Gabel gefeiert

Jubiläum: 100 Jahre Pfarrkirche St. Josef in Reisenthausen

Collenberg 07.08.2023 - 18:33 Uhr 2 Min.

Von links: Pfarrer Bernd Winter, Domkapitular Helmut Gabel, Pfarrer Jan Kölbel, Pastoralreferentin Marie-Bernadette Reichert.

In seiner Festpredigt erwähnte Gabel, in welcher schweren und unsicheren Zeit dieses neue Gotteshaus gebaut wurde. Nur durch den Zusammenhalt der Menschen gelang es, den Neubau zu bewältigen. So handelten unsere Vorfahren beim Kirchenbau vor allem nach dem Grundsatz: "Wenn wir zusammenhalten, können wir einiges bewegen."

Gabel: "Kirche gehört mitten ins Leben"

Diesen Grundsatz übertrug der Domkapitular in seiner Predigt auf die aktuelle Situation der katholischen Kirche im Allgemeinen. "Es gäbe keine Kirche aus Stein, wenn es nicht eine Kirche aus Menschen gäbe", so Gabel. "Wenn die Kirche als Religionsgemeinschaft eine Zukunft haben soll, gehört Kirche mitten hinein ins Leben der Menschen, eine Kirche, die mit den Menschen mitlebt." So müsse sich die Kirche mehr denn je die Frage stellen: "Wie geht es den Menschen heute? Was suchen sie? Was brauchen sie?"

Der Festgottesdienst wurde musikalisch umrahmt von Lorene und Gerhard Dworschak und Sabrina Laßek. Nach dem Festgottesdienst zog man gemeinsam mit der Musikkapelle Collenberg und einigen örtlichen Vereinen und Fahnenabordnungen zur Festhalle am Main. Am Nachmittag begeisterte das Kinderpuppentheater Lari-Fari aus Dorfprozelten viele Teenies mit seinem Stück "Die Lumpenprinzessin". Auch fanden die Kirchenführungen unter Leitung von Heimatbotschafter Thomas Hock großes Interesse. Zur Erinnerung an das Kirchenjubiläum konnten die Besucher des Pfarrfestes einen kleinen Sandsteinquader mit dem Abbild der Kirche erwerben, dessen Erlös der Kirchengemeinde zugutekommt.

wero

Zur Person: Helmut Gabel Helmut Gabel wurde 1954 in Miltenberg geboren und ist im Collenberger Ortsteil Fechenbach aufgewachsen. Er studierte von 1973 bis 1978 Theologie in Würzburg und Freiburg im Breisgau. 1979 wurde er durch Bischof Paul-Werner Scheele zum Priester geweiht. In den folgenden vier Jahren wirkte Gabel als Kaplan in Gerolzhofen und Aschaffenburg, im September 1983 übernahm er die Aufgaben des Subregens am Würzburger Priesterseminar. 1990 wurde er dort Spiritual und engagierte sich bis 1998 insgesamt über 14 Jahre in der Priesterausbildung der Diözese. 1990 promovierte Gabel mit einer Doktorarbeit zum Thema "Inspirationsverständnis im Wandel - Theologische Neuorientierung im Umfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils". Im Mai 1998 ernannte ihn Bischof Scheele zum Ordinariatsrat und zum Leiter der Hauptabteilung "Außerschulische Bildung" sowie des Burkardushauses. Anfang 2000 wurde er Mitglied der Leitung der Katholischen Akademie Domschule, die 2002 in die Hauptabteilung "Außerschulische Bildung" des Bischöflichen Ordinariats integriert wurde. Seit 2001 ist Gabel Domkapitular. Von 2006 bis 2012 hatte er zudem den Vorsitz der Konferenz der Bischöflichen Beauftragten für Erwachsenenbildung in den deutschen Diözesen inne und gehörte dem Vorstand des Vereins Katholischer Erwachsenenbildung Deutschland an. Im April 2020 ernannte Bischof Franz Jung Gabel zum Hochschulreferenten des Bistums Würzburg. Im Dezember 2019 durfte er in seiner Heimatkirche St. Stephanus im Collenberger Ortsteil Fechenbach seine 40-jährige Primiz feiern. wero