Feldgeschworene führen Grenzwanderer rund um Richelbach

Aktion zur 875-Jahr-Feier

Neunkirchen 22.03.2023 - 14:55 Uhr < 1 Min.

Auf großes Interesse stieß die Feldgeschworenen-Grenzwanderung anlässlich des diesjährigen Jubiläums 875 Jahre Richelbach am Sonntag.

Treff- und Startpunktpunkt war am frühen Vormittag am Ende des Tiefentaler Weges, der mittels rund 20-minütigem Fußweg vom neuen Baugebiet Lämmerheide aus erreichbar war. Als dort alle Teilnehmer angekommen waren, übernahm der Richelbacher Feldgeschworenenobmann Stephan Eckert die Begrüßung und Einführung. Er ging - auch anhand von Info-/Kartenmaterial - gleich zu Beginn auf einige Details und Besonderheiten ein, welche die Wanderer während ihrer bevorstehenden, mehrstündigen Tour erleben würden. Informationen zu Geographie, Wasserquelle, Überquerungen des Otterbachs und Badische und Bayerische Gemarkungsseiten gaben schon zum Start Einblick in die Ortsgeschichte. Die Feldgeschworenen verteilten sich in der Menschenmenge und standen bei Bedarf mit ihrem Fachwissen für Fragen zur Verfügung.

Bereits am 12. März gab es zum Auftakt des Jubiläumsjahres einen Vortrag zum Thema »Richelbach im Wandel der Zeit« im dortigen Gemeinschaftshaus, während nach der Grenzwanderung dann am 30. April die traditionelle Maibaumaufstellung mit Festbetrieb ebenfalls als Teil des Jubiläumsprogramms 2023 aufgelistet ist. Das große historische Dorffest in Richelbach anlässlich des 875-jährigen Bestehens wird vom 16. bis 18. Juni gefeiert. Für September ist unter dem Banner »Tolle Knolle« ein Kartoffeltag für Kinder geplant, im Oktober ein Event mit dem Titel »Waldrunde«, ein Spaziergang durch den heimischen Wald mit Förster Paul Platz.

Ortsjubiläum im Internet:www.875-richelbach.de

Marco Burgemeister