Stefan Behnke zeigt abstrakte Malerei in Klingenberger Galerie Kunstraum

Ausstellung: "Lass uns leben!"/"Lass uns lieben!"

Die Vernissage zur zweigeteilten Ausstellung von Stefan Behnke ist am Freitag, 31. März 2023, um 19 Uhr in der Galerie Kunstraum in der Lindenstraße 6, in Klingenbergs Altstadt gelegen und beispielsweise schnell vom Parkplatz am Weinglas-Rondell aus zu Fuß zu erreichen. Während in der Galerie dann vom 31. März bis 28. April 2023 die Bilder zum ersten Teil unter dem Motto "Lass uns leben!" zu sehen sind, wechseln in einer kurzen, zwischenzeitlichen Pause die Exponate, der zweite Part der Werkschau unter dem Titel "Lass uns lieben!" läuft dann vom 1. bis 26. Mai 2023. Öffnungszeiten der Galerie nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 0170-1818887 oder der E-Mail-Adresse kunst.stefan@gmx.de. Weitere Einblicke in das Schaffen des Künstlers sind auf seiner Webseite www.stefanbehnke.jimdo.com zu finden. mab