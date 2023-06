Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Feiner Chorgesang mit Glücksmomenten in Röllbach

Serenade mit sieben Chören im Pfarrgarten

Röllbach 18.06.2023 - 13:22 Uhr 1 Min.

Als starker Klangkörper präsentiert sich der Gastgeberchor aus Röllbach, geleitet von Juliane Platz.

Wie Moderator Manfred Hofmann in den jeweiligen Beiträgen zu den Liedvorträgen zusammengefasst hatte, steckte die Absicht der Veranstalter dahinter, eine Auszeit von den Sorgen des Alltags zu bieten. Er sagte: «Von den aktuellen Problemfeldern bei uns in Deutschland und in der ganzen Welt können wir die Augen leider nicht verschließen, weshalb es immens wichtig ist, sich selbst ab und zu etwas Besonderes zu schenken.«

»Singt, singt, denn Singen tut gut«, mit diesem Titel leitete der Gastgeberchor unter dem Dirigat von Juliane Platz die Serenade ein, was sowohl ihre Sängerinnen und Sänger der beteiligten Chöre mit engagiert vorgetragenen Chorsätzen dokumentieren als auch das Empfinden des Publikums mit anhaltendem und warmem Applaus bestätigte.

Beim gut zweistündigen Konzert begrüßte zuvor der Vorsitzende des Röllbacher Gesangvereins, Gerold Buleier, die beteiligten Chöre mit den Dirigenten und Vereinsvorsitzenden: Edelweiß Heimbuchenthal (Dirigat Markus Heinrich), Cara Musica Weibersbrunn (Dirigat Alexander Reuter), Spessartwald Krausenbach (Dirigat Christian Brüggemann), Gesangverein 1874 Mönchberg (Dirigat Ariane Wüst), Liederkranz 1878 Feldkahl (Dirigat Oskar Döpfert) und Acalanto Großheubach (Dirigat Olga Bohn-Kaliakina). Weiterhin erhielten Pfarrer Franz Leipold und Bürgermeister Michael Schwing neben den anwesenden Gästen besondere Willkommensgrüße.

Die Chorleiterinnen und Chorleiter hatten ihre Ensembles gut auf den Abend vorbereitet. Die entsprechende Liedauswahl entsprach dem Ziel, auch inhaltlich einige Gedanken weiterzutragen. So wurde nicht nur für das Singen mit seinem befreienden Charakter geworben, sondern auch auf Fehlentwicklungen im gesellschaftlichen Miteinander aufmerksam gemacht. Dabei wurde nicht mit dem erhobenen Zeigefinger agiert, sondern mit witzig-spritzigen Liedtexten Überzeugungsarbeit geleistet.

Im vergangenen Jahr hatten noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie die Teilnahme von Gesangvereinen dezimiert, zum Teil sogar gänzlich verhindert. Diesmal waren alle gekommen, wenn auch nicht vollständig bestückt, weil Abwesenheit durch Urlaub der Grund war. Das hatte aber keinen Einfluss auf die Qualität der Chorbeiträge. Zum Teil wurden die Ensembles wie der Gesangverein Mönchberg mit Röllbacher Chormitgliedern verstärkt. Zum Abschluss sorgten die Feldkahler Lederhosen mit Musik und Gesang für ausgelassene Stimmung.

Der Grundstein für die Freude auf die Serenade im kommenden Jahr wurde mit dem gut zweistündigen Chorabend mit seiner Vielfalt und den »Glücksmomenten« am Samstagabend bereits gelegt.