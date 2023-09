Feiern - aber fair

Soziales: Fair-Festival in Mömlingen will am Samstag, 16. September, eine Lanze für eine bessere Welt brechen

Mömlingen 07.09.2023 - 13:45 Uhr 2 Min.

Sie organisierten schon das erste Fair-Festival 2019 und sind bis heute dabei (von links): Janina Klotz, Caroline Komenda und Lena Giegerich.

Vor vier Jahren planten vier junge Frauen (Caroline Komenda, Janina Klotz, Lena Giegerich und Anna Stegmann), mit einem Fair-Festival im Mömlinger Königswald Ziele wie Nachhaltigkeit, fairen Handel und Geschlechtergerechtigkeit in den Vordergrund zu stellen. Damals gab es Skepsis, vor allem als Corona im Frühjahr 2020 neue Hürden aufbaute. Dennoch: Bei den beiden bisherigen Fair-Festivals kamen jeweils rund 1500 Menschen zum Platz oberhalb von Mömlingen.

Drei der vier Initiatorinnen (nur Anna Stegmann muss aus beruflichen Gründen diesmal kürzertreten) arbeiten seit Monaten mit ihrem inzwischen dichten Netzwerk rund um Mömlingen an der dritten Auflage des Festivals. Diesmal droht nicht die Pandemie als Spielverderber: Man muss nur noch auf gutes Wetter hoffen. Es wird neue Ansätze und Projekte geben - das Grundkonzept aber hat sich seit 2019 offenbar so bewährt, dass man es im Kern nicht ändert.

Erneut soll ein Shuttlebus zwischen Kulturhalle, Schützenhaus und Steinbruch für diejenigen fahren, die nicht so gut zu Fuß sind. Parkplätze sind am Königswald nämlich nach wie vor knapp - auch wenn man diesmal für die boomenden E-Bikes eine Fläche vorsehen will. Passend zum Festivalmotto wird ausschließlich vegetarische oder vegane Verpflegung angeboten. Vielleicht geraten Vorurteile gegen fleischlose Kost ins Wanken, wenn man Langosch, das ungarische Fladenbrot, Süßkartoffel-Linsen-Curry oder eritreische Falafel probiert hat. Der Helferkreis Asyl bietet ukrainische Spezialitäten an.

Das Festival wäre ohne Unterstützung im Umfeld nicht zu stemmen: 2023 sind mehr als 100 Ehrenamtliche aktiv. Auch ohne die Gemeinde Mömlingen und deren Bauhof ginge es nicht. Das Landratsamt stellt erneut Spielgeräte zur Verfügung. Man darf gespannt sein, was man unter dem "Hängemattenwald" zu verstehen hat. Am Einlass sind die Programme für den Tag erhältlich, Eintritt wird nicht erhoben - für Spenden sind die Organisatorinnen aber dankbar. Die fließen wie in den Vorjahren in gemeinnützige Projekte.

Wer Lust hat, bei der Planung - auch schon für die vierte Auflage des Festivals - mitzuarbeiten, ist willkommen und kann sich beim Team melden: per E-Mail an fairfestival@gmx.net. Engagierte werden immer gesucht.

Weitere Informationen im Internet unter https://www.fairfestival.de

hlin

Hintergrund: Programm des Fair-Festivals Livebands sorgen ab 15 Uhr für Stimmung: Den Auftakt machen The Rhino aus dem Rhein-Main-Gebiet, es folgen Bikini Beach aus Konstanz, The Wild Rumble aus Aschaffenburg und VUG aus Berlin. Zudem legt das DJ-Kollektiv W-Soundsystem aus Mömlingen und Waldaschaff auf. Ab 23 Uhr ist DJ Lorenz Kenobi zu hören. Es gibt wieder Aktionen auf mehreren Ebenen, unter anderem auf der Hauptbühne und am sogennanten Marktplatz. Geboten werden unter anderem Vorträge und Diskussionsmöglichkeiten zu Gemeinwohlökonomie, Klimawandel, Klimagerechtigkeit und Fair-Trade. Weiterhin gibt es Workshops mit Waldbaden und Achtsamkeitsübungen sowie Upcycling. An Info- und Verkaufsständen kann man sich mit Experten zu den Festivalthemen austauschen: unter anderem mit dem Eine-Welt-Laden des Teams Tansania aus Mömlingen, der Sefra (Selbsthilfe- und Beratungszentrum für Frauen in Aschaffenburg), Leih Dich Frei, Bio-Up aus Glattbach, Clean-Up, Food-Sharing und Provag aus dem Landkreis Miltenberg, der Bücherei Mömlingen und der Ortsgruppe von Amnesty International. Zudem gibt es Streetfood, Kaffee und Kuchen sowie die Kleidertauschbörse. Ziele des Festivals laut der erfolgreichen Bewerbung des Teams um den Bürgerpreis des Landkreises Miltenberg und der Sparkasse Miltenberg-Obernburg: "Wir glauben, dass jede große Veränderung im Kleinen beginnt und jeder Mensch einen Beitrag dazu leisten kann. Die Herausforderungen unserer Zeit können wir nur gemeinsam meistern!" Zum Festival heißt es dort: "Fair-Festival' ist ein Kultur- und Bildungsfestival, das zum Ziel hat, ein Bewusstsein für soziale und ökologische Nachhaltigkeit sowie Geschlechtergerechtigkeit zu schaffen und damit positive gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken - denn es gibt viel zu tun!"