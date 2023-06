Faulbach stellt erste E-Ladestation auf

Gemeinderat: Bauhof bekommt Gebrauchtwagen und Radbagger - Entscheidung zur Nutzung der Spessarthalle vertagt

Faulbach 08.06.2023 - 11:16 Uhr 2 Min.

Über diese Eckdaten informierte Rudi Reinthaler, der in Absprache mit Bürgermeister Hörnig recherchiert hatte. Als Standort für die Ladestation ist der Bereich Rot-Kreuz-Haus/Dorfplatz vorgesehen, da hier auch ein Wasser- und Stromanschluss eingerichtet werden soll. In der Diskussion brachten mehrere Gemeinderäte auch einen Standort im Bereich Edeka-Markt zur Sprache. Dort könnten Nutzer der Ladestation einkaufen oder im Cafe verweilen. Diese Möglichkeit müsste zuerst noch mit der Marktleitung abgesprochen werden. Mit 9:5 Stimmen beschloss das Gremium schließlich, eine Schnellladesäule anzuschaffen und die mögliche Förderung zu beantragen. Über den Standort soll nach Rücksprache mit dem Edeka-Markt entschieden werden.

Zwei Fahrzeuge für den Bauhof

Beschlossen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung ebenfalls die Anschaffung von zwei Fahrzeugen für den Bauhof. Der bisher genutzte Opel Combo (14 Jahre alt, 121.000 Kilometer) müsste wegen Getriebeschaden und Motorproblemen repariert werden, was angesichts des Alters unrentabel ist. Beim Kauf eines gleichwertigen Neufahrzeuges muss mit einer Lieferzeit bis zu einem Jahr gerechnet werden. Daher soll schnell ein gut gebrauchtes Fahrzeug beschafft werden, so der Gemeinderatsbeschluss. Für immer wieder anfallende Erdarbeiten, zum Beispiel bei einem Wasserrohrbruch, will die Gemeinde einen Mobilbagger oder Radbagger anschaffen. Für solche Tiefbauarbeiten reicht der vorhandene Gemeindebagger nicht aus, und Fremdfirmen sind oft für entsprechende Arbeiten kurzfristig nicht zu bekommen. Ein entsprechendes Fahrzeug haben sich daher mehrere Mitglieder des Gemeinderates in der vergangenen Woche in Bad König angeschaut und sich über die Nutzungsmöglichkeiten informiert. In nichtöffentlicher Sitzung wurde beschlossen, einen komplett neuen Radbagger zu kaufen.

Mit einstimmigem Beschluss hat der Gemeinderat den Landschaftsarchitekten Thomas Struchholz mit der Leitungsphase 5 - 9 zur Friedhofsgestaltung in Breitenbrunn beauftragt. Das Architekturbüro wird nun die ausführliche Planung erstellen, die Ausschreibung und die Vergabe der Arbeiten veranlassen und die Objektbetreuung übernehmen. In der nächsten Sitzung des Gemeinderates am 28. Juni wird Herr Struchholz die Planungen im einzelnen vorstellen.

Nutzung der Spessarthalle

Erneut war der Antrag des Kerbevereins Breitenbrunn auf Nutzung der Spessarthalle für die Feiern zur Kerb 2023 Beratungspunkt im Gemeinderat. Nach den Erkundigungen der Gemeindeverwaltung entstehen für das Auslegen eines Bodenbelages in der Sporthalle Kosten von circa 6000 Euro. Die zwei Meter breiten Belagrollen müssten für die Veranstaltung verklebt werden und nach der Nutzung wieder aus der Halle entfernt werden.

In der Aussprache blieben eine ganze Reihe von Fragen und Problemen zu dieser Lösung unklar: Wer übernimmt die Kosten für Anschaffung, Verlegung und Abbau des Belages? Wo kann der Belag gelagert werden? Wie oft und für welche weiteren Veranstaltungen kann der Belag genutzt werden? Ist das Aufstellen eines Zeltes für das Kerb-Wochenende nicht günstiger? Soll der Verein den Boden kaufen und für entsprechende Veranstaltungen vermieten?

Schließlich vertagte der Gemeinderat den Beschluss über eine Hallennutzung. Dem Verein wurde in Aussicht gestellt, dass sich die Gemeinde beim Kauf eines Bodenbelages durch den Verein mit einem Drittel an den Kosten beteiligt. Über dieses Angebot muss erst die Vereinsführung beraten, bevor sich der Gemeinderat erneut mit der Angelegenheit beschäftigt.

Gemeinderat in Kürze Faulbach. Der Bürgermeister hat in der Sitzung noch über diese Themen informiert: Senioren-Einrichtung: Bürgermeister Wolfgang Hörnig teilte mit, dass das Projekt keineswegs vom Landratsamt abgelehnt ist. Vielmehr sind noch Änderungen am Retentionsraum für ein angenommenes Hochwasser nötig und im Bereich Wasserrecht und Naturschutz sind noch offene Fragen zu klären. Sobald die Genehmigung für das Projekt vorliegt, findet ein Infoabend für alle Interessenten statt. Von der Klärung dieser Fragen hängt auch die Planung für den neuen Kindergarten ab. Dorfplatz: Der Dorfplatz Ecke Haaggasse/Hauptstraße sollte ursprünglich zusammen mit der Sanierung der Hauptstraße entstehen. Allerdings sind bisher die Arbeiten noch nicht ausgeschrieben. Weil das beauftragte Büro Arc Grün (Kitzingen) die Ausschreibung frühestens im ersten Quartal 2024 vornehmen kann, sucht die Gemeinde derzeit ein anderes Planungsbüro, welches noch in diesem Jahr die Ausschreibung vornehmen kann. Altes Rathaus Breitenbrunn: Die endgültige Planung für die Umgestaltung des alten Rathauses sind noch nicht ausgearbeitet. Daher kann auch noch keine Kostenschätzung erfolgen. lh