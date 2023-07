Faulbach kümmert sich selbst um Schutz des Hallenbodens

Hintergrund

Faulbach. In seiner Sitzung am Dienstag hat der Faulbacher Gemeinderat folgende Themen behandelt.

Seniorenzentrum: In zwei Sitzungen wurden schon über den Antrag des Investors Firma Wolf-Haus hinsichtlich der notwendigen Anzahl an Stellplätzen am künftigen Seniorenzentrum beraten. Als pragmatische Lösung schlug der Investor jetzt vor, dass die fehlenden etwa zehn Stellplätze oberhalb der Gebäude auf einer Schotterfläche, die sich im Gemeindeeigentum befindet und auch dort verbleibt, auf Kosten des Investors errichtet werden. Dies genehmigte der Gemeinderat bei einer Gegenstimme.

Holzvergabe: In diesem Jahr wurde bei der Gemeindeverwaltung eine große Menge Holz aus dem Gemeindewald bestellt. Etwa 30 Bewerbern konnte das Holz noch nicht zugeteilt werden, sie stehen noch auf der Warteliste. Diese Wartenden sollen nach einem Beschluss des Gemeinderates zuerst bedient werden. Erst wenn diese Liste abgearbeitet ist, wird über das weitere Vorgehen hinsichtlich der Zuteilung des Holzes aus dem Gemeindewald entschieden.

Befreiungsantrag: Die Firma FB Grundbesitz beabsichtigt, einen eigenen Gleisanschluss zu ihrem Gelände zu errichten. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, die Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich Binnenbegrünung und Pflanzgebotsflächen auf dieser dann zum Verkehrsraum werdenden Fläche zu realisieren. Das Unternehmen wird die gesetzten Vorgaben einhalten, aber auf einer anderen Fläche auf dem Gebiet umsetzen. Die Planungen wurden vom Gremium zur Kenntnis genommen und bei einer Gegenstimme das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Regionalen Energiewerkes Untermain (REW): Der Gemeinderat beschloss mit einer Gegenstimme, vorbehaltlich der Vorlage eines kommunalrechtlich geprüften Gesellschaftervertrages, den Beitritt der Gemeinde als Gesellschafter zur REW-Untermain GmbH. Diese fördert den Ausbau erneuerbarer Energien in der Region Aschaffenburg-Miltenberg.

Rathaus: Durch die Umstellung auf Glasfaser können mit der vorhandenen Telefonanlage im Rathaus die Vorteile des Glasfaseranschlusses nicht umgesetzt werden. Der Gemeinderat stimmte deshalb einer Neuanschaffung zu. Sofern die Kosten im Rahmen der Verfügungsmittel des Bürgermeisters liegen, muss nicht mehr im Rat darüber beraten werden. Zusätzlich stimmte er der Errichtung eines weiteren Telefonanschlusses für ein Gast-WLAN zu. Hierfür sollen Angebote eingeholt werden.

Schutzhütte: Die Schutzhütte Breitenbrunn wurde bisher vom Wanderverein verwaltet. Da dies dem Verein nicht mehr möglich ist, wird die Gemeinde künftig zuständig sein. Sie hat dazu umfangreiche Nutzungsbedingungen erstellt, die einstimmig beschlossen wurden. Die Verordnung tritt ab 1. August in Kraft und wird auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Kindergarten: Die Gemeinde Faulbach bietet zu wenig Kindergartenplätze an, was zu Unmut bei den Eltern führt, deren Kinder auf der Warteliste stehen. Derzeit verfügt die Gemeinde über eine Sondererlaubnis des Landratsamtes, die Ende des Jahres ausläuft und nicht verlängert wird. Deshalb sei laut Bürgermeister Wolfgang Hörnig eine Containerlösung für zwei Kindergruppen angedacht. Darüber solle in einer der nächsten Sitzungen beraten werden. hjf