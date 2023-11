Faschingsgesellschaft Faulbach startet mit Rathaussturm in die fünfte Jahreszeit

Bürgermeister Hörnig übergibt Schlüssel an die Narren - Kampagne 2023/24 unter Motto "Superhelden"

Zur Karnevalseröffnung stellen sich das Kinderprinzenpaar Leonie I von der Flöhberg-Ranch und Samuel I von der Hohen Bahn sowie das Prinzenpaar Ramona II von der Rosenstraße und Stefan III von den flotten Pinseln mit Sitzungspräsident Wolfgang Hefner vor.

Der Faulbacher Sitzungspräsidenten Wolfgang Hefner forderte in seiner Ansprache unter anderem, dass ganz dem aktuellen Motto "Superhelden" entsprechend der uneheliche Cousin von Superman, Spiderman und Batman - nämlich der "Teer-Man" - in Faulbach die Nebenstraßen endlich so herrichten soll, dass sie wieder "ohne Gefahr für Leib, Leben und Stoßdämpfer" benutzbar seien.

Der Präsident erklärte noch den Hintergrund des diesjährigen Mottos: "Wir hätten auch gern mal die eine oder andere Superkraft, um ein nerviges Problem zu lösen oder eine Situation zum Guten zu wenden. Und so wollen wir die Kampagne unter das Motto des Humors als Superkraft stellen, denn Lachen und gute Laune war ja schon immer was sehr Angenehmes."

Auch wurden im Rahmen der Faulbacher Karnevaleröffnung das aktuelle Kinderprinzenpaar Leonie I von der Flöhberg-Ranch und Samuel I von der Hohen Bahn sowie das Erwachsenen-Prinzenpaar Prinzessin Ramona II von der Rosenstraße und Prinz Stefan III von den flotten Pinseln vorgestellt. Gemeinsames Singen untermauerte nochmals den Start in die Kampagne 2023/24.

Die Faulbacher Narren veranstalten am Samstag, 9. Dezember, eine öffentliche Weihnachtsfeier in der Festhalle. Die Prunksitzungen sind am Freitag und Samstag, 2. und 3. Februar 2024, in der Festhalle. Am Freitag, 9. Februar, ist dort eine Oldie Disco und am Samstag, 10. Februar, findet der Kinderfasching statt. Rosenmontagszug mit anschließendem Straßenfasching vor der Festhalle ist am 12. Februar.

Marco Burgemeister