Kunstgrundschule fördert in Kursen Erlenbachs Dr.-Vits-Schüler kulturell und kreativ

Stichwort: Kunstgrundschule

Die Kunstgrundschule ist ein Modellprojekt des Landesverbandes der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen (LKJE) in Kooperation mit dem Kultusministerium. Es existiert seit 2015. 2019 startete es in die zweite Runde. Bewerben können sich LJKE-Mitgliedseinrichtungen wie das Kunstnetz Miltenberg. Insgesamt gibt es in jedem Regierungsbezirk in Bayern eine Kunstgrundschule. Die Kunstgrundschulen sorgen mit ihrem speziellen künstlerisch-kulturellen Schwerpunkt dafür, dass sich Schüler aktiv und kreativ mit Kunst und Kultur in ihrer Umgebung auseinandersetzen. Erlenbach war von 2019 bis 2023 in Unterfranken Projektschule. Bayernweit gibt es in jedem Regierungsbezirk eine Kunstgrundschule. ro