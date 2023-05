Falschparkern blüht in Miltenberg künftig ein Knöllchen

Am Mittwoch wurden die Mitarbeiter des Zweckverbandes Kommunale Verkehrsüberwachung in der Miltenberger Altstadt eingewiesen und mit den Örtlichkeiten vertraut gemacht. Dazu gehört auch der Busparkplatz am Mainufer, der häufig verkehrswidrig von Pkws zugeparkt wird. Seit Donnerstag wird kontrolliert.